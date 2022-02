Hannover

Vereinzelte Windböen bringen die Arbeitsbühne leicht zum Wackeln während Peter Lachmann die beiden Zeiger der Turmuhr abmontiert. Mit beherzten Handgriffen löst er die vom Sturm „Nadia“ beschädigten Fragmente der Marktkirche in rund 70 Metern Höhe. Dafür braucht er Kraft – alleine der zwei Meter lange Minutenzeiger wiegt etwa 60 Kilogramm.

Die Reparatur und Montage von Kirchturm- und Rathausuhren gehört zum Alltag des Schlossers, der für die Firma Korfhage aus Buer/Melle regelmäßig hoch hinaus fährt. Für ihn sei die Arbeit in der Höhe „keine große Sache“. Das Unternehmen war bereits 1952 für die Montage der Turmuhr an der Marktkirche verantwortlich. Damals wurde das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut.

Der Wintersturm „Nadia“ hat den kleinen Zeiger der Turmuhr verbogen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch jetzt musste die Spezialfirma wieder ran: Sturm „Nadia“ hatte den kleinen Zeiger auf der Nordseite des Kirchturms im Januar so stark verbogen, dass die Gemeinde fürchtete, er könnte herunterfallen. Zum Schutz von Autos und Spaziergängerinnen und Spaziergängern hatte die Kirche den Bereich um das Gebäude abgesperrt. Nun stellt die Turmuhr keine Gefahr mehr dar.

Die Arbeit des Schlossers bleibt in der Altstadt nicht unbemerkt. Einige Passantinnen und Passanten, aber auch der Pastor der Kirche, Marc Blessing, richten ihre Köpfe gen Kirchenturm und beobachten Lachmann bei seiner Arbeit. Blessing filmt mit seinem Handy den Hubsteiger der Firma Mateco, an dessen Arbeitsbühne Lachmann mit Sicherheitsgurten befestigt ist.

„Wir wollen auch auf Youtube zeigen, was heute mit einem von Hannovers Wahrzeichen passiert ist“, erzählt der Pastor. Bislang habe die Kirche den Account eher „stiefmütterlich geführt“. Ein Tag, an dem so viel Trubel vor der Kirche herrsche, biete einen guten Anlass, um auch die sozialen Medien teilhaben zu lassen, findet er.

Oben angelangt begutachtet Peter Lachmann den entstandenen Schaden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Helmut Kühl beobachtet das Treiben vor der Kirche. Der Pastor im Ruhestand wohnt direkt gegenüber der Marktkirche – auch seine Frau späht aus dem Fenster und blickt auf auf den großen Lastwagen direkt vor ihrer Haustür. „So ein Aufwand für einen einzigen krummen Zeiger ist schon beeindruckend“, sagt Kühl.

Es dauert nicht lange bis Lachmann mit den beiden Zeigern wieder am Boden ankommt. Der erste Schritt seiner Arbeit ist getan. „Mindestens vier Wochen werden wir wohl für die Reparatur benötigen“, sagt der Schlosser. Die Zeiger sollen eine neue Unterkonstruktion erhalten und verstärkt werden. Sobald das getan ist, kehrt Lachmann zurück und bringt die reparierten Zeiger wieder an. Dann können die Passantinnen und Passanten auch auf der Nordseite der Marktkirche die Zeit wieder ablesen.

Von Nina Hoffmann