Die Kontrollzone der Polizei Hannover am Steintor bleibt. Die Behörde bestätigte der HAZ, dass an dem erst nur bis Herbst angelegten Vorgehen „bis auf Weiteres festgehalten“ wird. Begründet wird das mit ersten Erfolgen, die Drogendealer seien nicht mehr so präsent. Aber: Wo die Dealer verblieben sind, ist unklar.