Hannover

Rampenlicht, Millionenpublikum – eigentlich kennt Jeanie Celina Schultheiß das. In der Castingshow „ The Voice of Germany“ kam sie 2018 mit den Coaches Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier bis in die Sing-Offs. Aber „The Voice...“ ist Vergangenheit. Jetzt nennt sie sich nur noch Celina, sie singt neuerdings auf Deutsch, und vor der ersten Single-Veröffentlichung von „Wenn das nichts wird“ vor wenigen Tagen kam dann doch die Anspannung. „Ich war echt aufgeregt, aber jetzt bin ich super happy“, berichtet die 19-Jährige.

Der neue Song zum Reinhören

Für die Hannoveranerin ist es ein großer Schritt in eine neue Richtung. Mit ihrem ersten deutschen Lied zeigt Celina: Sie ist wandelbar. Der größte Unterschied für sie – im Vergleich zum vergangenen Jahr – sei der Wechsel von englischen auf deutsche Texte. „Hinter meinen englischen Songs konnte ich mich immer gut verstecken, was meine Gefühle in dem Lied anging. Aber jetzt singe ich offen und verständlich über meine Gefühle und Ängste. Auf Deutsch kann es nun jeder verstehen. Man ist so nackt, und jedes Wort kann auf die Goldwaage gelegt werden. Trotzdem fühle ich mich damit sehr wohl.“ Und für den Sound gilt das offenbar auch. Es ist moderner Pop. Sanft, aber nicht zähflüssig, anschmiegsam, aber nicht klebrig.

„Jeder von uns fällt mal auf die Nase“

Nicht nur die Sprache ändert sich für Celina. Auch ihren Spitznamen Jeanie, wie sie noch bei „ The Voice of Germany“ genannt wurde, lässt die 19-Jährige hinter sich. Jetzt singt sie ihren neuen Song auch unter ihrem richtigen Namen und will dadurch Transparenz und Nähe vermitteln.

„Never Gonna Give you up“ – so sah das bei „The Voice ...“ aus

Ihre erste eigene Single hat für Celina eine wichtige Bedeutung. „In dem Song geht es um die Angst, dass nicht alles, was ich mir vornehme, auch klappt. Das bekommen die Leute außerhalb nicht mit. Ich stelle bei Rückschlägen auch gerne mal alles in Frage. Jeder von uns fällt mal auf die Nase, niemand ist perfekt, aber jeder kann sich auf Menschen verlassen, die einem Nahe stehen, sei es die große Liebe, die Familie oder der beste Freund.“

Public-Relations-Studium oder Karriere?

Die Idee für den Song hatte sie bereits 2018 nach ihrem Abitur. „Da wusste ich noch nicht, wie das mit einem Studium aussieht und ob ich überhaupt hier in Hannover bleibe“, sagt Celina. Mittlerweile studiert die 19-Jährige Public Relations an der Hochschule Hannover und ist aus Isernhagen in die niedersächsische Landeshauptstadt umgezogen. „Eigentlich studiere ich eher nebenbei, mein Fokus liegt immer noch auf der Musik“, gibt Celina zu, „das ist eben das, wo ich meine ganze Energie reinstecke und das, was ich später beruflich machen möchte.“

Celina wird beim Komponieren von Peter Plate von Rosenstolz unterstützt. Quelle: Frederic Eiden

Peter Plate von Rosenstolz schreibt mit an Songs

Seit Anfang des Jahres arbeitet sie gemeinsam mit ihren neuen Kollegen und Produzenten an Songs. Joschua Lange, Ulf Leo Sommer und Peter Plate sind dabei – Plate kennt man vom Duo Rosenstolz. Mit einem Augenzwinkern verrät Celina: „,Wenn das nichts wird‘ wird in diesem Jahr nicht das Einzige von mir bleiben.“

Wer Celina live sehen will: Am 12. November, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), spielt sie als Support beim Konzert von Hannes Wittmer im Lux (Schwarzer Bär).

Lesen Sie auch

So startete Jeanie Celina Schultheiß bei „The Voice ...“

Von Leonie Oldhafer