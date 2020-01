Hannover

Der 34-jährige Verdächtige, der in der Nacht zu Sonntag eine 23-Jährige in Hannover getötet haben soll, sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann, der sich am Sonntag in Dessau (Sachsen-Anhalt) der Polizei gestellt und angegeben hatte, die 23-Jährige getötet zu haben, sei inzwischen in Hannover, sagte Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der Termin beim Haftrichter war für 13 Uhr angesetzt. „Der Verdächtige hat sich aber im Vorfeld nicht weiter zur Tat eingelassen“, sagt Söfker. Deshalb sei weiterhin sowohl das Motiv als auch die Frage ungeklärt, in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter zu dem Opfer stand. Auch am Nachmittag stand das Ergebnis des Hafttermins laut Söfker noch nicht fest.

Opfer stammt aus Dessau

Nach HAZ-Informationen handelt es sich bei der Toten um die Mitbewohnerin Sophie N., die eigentliche Hauptmieterin der Wohnung soll sich derzeit im Urlaub befinden. Des weiteren stammt die 23-Jährige ebenso wie der Tatverdächtige aus Dessau. Ihre Eltern leben noch in der Region. Die junge Frau arbeitete aber schon seit ein paar Jahren in Hannover, unter anderem als Stewardess. Staatsanwältin Söfker wollte sich dazu auf HAZ-Nachfrage zunächst nicht äußern.

Wie die „ Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet, hat die Polizei am Montagmorgen das Zimmer in der elterlichen Wohnung des 34-Jährigen sowie das Auto des Verdächtigen durchsucht. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden. Außerdem sollen die Beamten davon ausgehen, dass es eine „Vorbeziehung“ gegeben haben könnte.

Obduktion abgeschlossen

Die Obduktion des Leichnams sei inzwischen beendet, sagte Söfker. Angaben zur Todesursache machte sie dennoch vorerst nicht – die Ermittler gingen aber weiter von einem gewaltsamen Tod der 23-Jährigen aus.

Video: Junge Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt

Eine bislang nicht näher bezeichnete Zeugin hatte die Leiche der 23-Jährigen am späten Sonnabend gegen 23 Uhr in der Wohnung an der Meterstraße ( Südstadt) entdeckt. Die Frau rief umgehend die Polizei und den Rettungsdienst, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Nach HAZ-Informationen lag die bereits tote Sophie N. blutüberströmt in der Wohnung, als sie gefunden wurde.

Von Peer Hellerling