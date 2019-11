Hannover

Autobahn 2 zwischen Braunschweig und Hannover: Nach einem Verkehrsunfall hat sich nach etwa 15.45 Uhr zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Hannover ein langer Stau gebildet. Laut Polizei waren in den Auffahrunfall drei Fahrzeuge verwickelt. Derzeit werden dort auch drei Fahrzeuginsassen wegen ihrer Verletzungen in einem Rettungswagen behandelt.

Nach einer anfänglichen Komplettsperrung in Richtung Hannover wird der Verkehr inzwischen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen berichtet von einem sechs Kilometer langen Stau. Die Polizei bittet dringend alle Autofahrer im Stau hinter der Unfallstelle, weiter eine Rettungsgasse freizuhalten.

Zu Verkehrsbehinderungen kommt es laut Polizei und VMZ auch in der Gegenrichtung. Dort hat sich demnach zwischen Hannover-Lahe und Lehrte ebenfalls ein rund sechs Kilometer langer Stau gebildet, weil schaulustige Autofahrer nicht zügig an der Unfallstelle vorbeifahren.

Von Ingo Rodriguez