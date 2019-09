Hannover

Die Polizei sucht nach einer bislang unbekannten Frau, die in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall in Ricklingen leicht verletzt worden war und anschließend jede Hilfe abgelehnt hatte.

Keine Personalien hinterlassen

Nach bisherigen Erkenntnissen war die etwa 55-jährige Fußgängerin am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr in Höhe der Pfarrstraße an einer Fußgängerampel trotz Rotlicht über den Ricklinger Stadtweg gelaufen. Dabei wurde sie laut Polizei auf der Fahrspur in Richtung Fischerhof von einer 66-jährigen Golf-Fahrerin erfasst und bei dem Zusammenstoß offenbar leicht verletzt. Auf Nachfrage habe sie nach dem Unfall aber jede Hilfe abgelehnt und sei anschließend in Richtung Stadtbahnhaltestelle gelaufen, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, teilt ein Polizeisprecher mit.

Die gesuchte Frau ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Sie spricht Deutsch mit Akzent. Beim Unfall war sie mit einer blauen Jacke bekleidet. Die Ermittler bitten sie darum, sich unter Telefon (05 11) 1 09 30 17 zu melden.

Von Ingo Rodriguez