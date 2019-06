Hannover

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Höhe der Herrenhäuser Gärten ist es am Freitagnachmittag auf den Stadtbahnlinien 4 und 5 in Richtung Stöcken und Garbsen zu erheblichen Behinderungen gekommen. Ein 63-jähriger Radfahrer war gegen eine Bahn der Linie 4 geprallt und später an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Üstra musste zwischen dem Königsworther Platz und der Haltestelle Herrenhäuser Gärten Busse als Ersatz für die Bahnen einsetzen. Gegen 18.45 Uhr wurde die Sperrung der Strecke aufgehoben. Es dauerte allerdings eine Weile, bis die Üstra wieder planmäßig fahren konnte.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 29-jährige Stadtbahnfahrerin gegen 15.40 Uhr mit einem Silberpfeil in Richtung Garbsen unterwegs. Beim Einfahren in die Haltestelle Herrenhäuser Gärten wollte der 63-jährige Radfahrer von rechts kommend die Gleise überqueren. Als er die Gefahr, der er sich ausgesetzt hatte, erkannte, versuchte er noch, der Stadtbahn auszuweichen. Dabei prallte er jedoch mit seinem Mountainbike seitlich gegen die Bahn. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht wurde. Dort verstarb er wenig später. Die Fahrerin der Stadtbahn sowie die Fahrgäste des Silberpfeils blieben unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Der Verkehrsunfalldienst ist unter der Nummer (0511) 1 09 18 88 zu erreichen.

Erst vor zwei Tagen war in Oberricklingen ein Skateboardfahrer von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige war an der Haltestelle Wallensteinstraße aus der Bahn gestiegen und hatte versucht, mit seinem Longboard die Gleise vor der stehenden Stadtbahn zu überqueren. Dabei wurde er von einer in die Haltestelle einfahrenden Bahn aus der Gegenrichtung erfasst und gegen ein Absperrgitter geschleudert.

Von Tobias Morchner