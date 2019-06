Hannover

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Herrenhäuser Gärten kommt es derzeit auf den Stadtbahnlinien 4 und 5 in Richtung Stöcken und Garbsen erhebliche Behinderungen. Die Üstra hat zwischen dem Königsworther Platz und der Haltestelle Herrenhäuser Gärten Busse als Ersatz für die Bahnen eingesetzt. Ersten Informationen zufolge ist ein Fußgänger aus ungeklärter Ursache unter eine Stadtbahn geraten. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner