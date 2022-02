Nach ihrer geplanten Wahl zur Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) will die SPD-Abgeordnete Yasmin Fahimi aus Hannover ihr Bundestagsmandat abgeben. Dies erfolge „aus Respekt vor der neuen Herausforderung und den Mitgliedern des DGB“, schrieb Fahimi an SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Die Politikerin soll am 10. Mai in ihr neues Amt gewählt werden.