Hannover

Am Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Hinter dem Holze in Bemerode gebrannt. Einsatzkräfte rückten aus, fanden in der betroffenen Wohnung niemanden vor und löschten das Feuer. Durch die starke Rauchausbreitung musste auch die Nachbarunterkunft evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wird nun gegen den Mieter der betroffenen Wohnung wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung ermittelt. „Zeugen berichteten, wie der 30-jährige Mieter kurz vor Brandausbruch seine Wohnung verlassen habe und explosionsartige Geräusche zu vernehmen waren“, so Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Der Tatverdächtige wurde am Montag festgenommen und zunächst in Polizeigewahrsam genommen. Am Dienstag entschied ein Haftrichter, dass der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt.

Von Manuel Behrens