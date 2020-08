Nach dem Brand in einer Tiefgarage in Hannover-Südstadt sind Bewohner des Wohnkomplexes auf fremde Hilfe angewiesen. Weil das Feuer Schäden an der Elektrik verursacht hat, ist in einer Einrichtung für betreutes Wohnen der Strom ausgeschaltet. Rollstuhlfahrer müssen ohne automatische Türöffner auskommen.