Hannover

Pünktlich zum vierten Adventswochenende sind die Auflagen für den Einzelhandel gefallen: Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Donnerstag die 2G-Regelung in Niedersachsens Einzelhandel gekippt hat, dürfen nun auch wieder alle zum Weihnachtsshopping in die Geschäfte, die nicht vollständig gegen Corona geimpft sind oder genesen. Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte und Drogerien waren von der Regelung ohnehin ausgenommen, aber nun stehen zum Beispiel auch Modegeschäfte wieder allen offen. Bei den hannoverschen Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern trifft das Urteil der Lüneburger Richter auf gemischte Reaktionen. Insbesondere für kleinere Geschäfte mit weniger Kundenfluktuation war die Umsetzung der 2G-Regel offenbar nicht so umständlich.

2G im Einzelhandel – Hemmschwelle für die Kunden?

„Unsere Kundschaft hat sich relativ schnell daran gewöhnt“, sagt Kathrin Sprengel vom gleichnamigen Unterwäschegeschäft auf der Lister Meile. Jetzt seien viele wieder verunsichert. Von ähnlichen Beobachtungen berichtet auch Gunda Freks im Fairtrade-Geschäft Contigo. „Die Leute sind genervt vom Hin und Her – und zum Teil auch verständlicherweise überfordert.“ Sie hat die 2G-Regelung als leichte Hemmschwelle für die Kundschaft wahrgenommen, einfach fix in den Laden zu kommen. Die Kontrollen seien aber nicht übermäßig aufwendig gewesen.

„Ich habe einen leichten Unmut bei den Kunden festgestellt, fand die Kontrollen der 2G-Regelung allerdings nicht sehr aufwändig“: Gunda Frerks aus dem Fairtrade-Laden Contigo. Quelle: Nadine Wolter

Vera Brandel im Modegeschäft „Street One“ hat auch genervte Kundinnen und Kunden erlebt. „Man bekommt das dann ab, obwohl man nichts dafür kann, viele sind weggeblieben“, sagt Brandel. Zeitweise sei die Kontrollpflicht sehr aufwendig gewesen, etwa wenn sie gerade dabei gewesen sei, eine Kundin bei den Umkleidekabinen zu beraten und dann wieder nach vorn musste, um den 2G-Nachweis einer Person zu kontrollieren, die gerade den Laden betreten hatte.

„Man bekommt das dann ab, obwohl man nichts dafür kann“: Vera Brandel. Quelle: Nadine Wolter

In anderen Läden hängt weiterhin ein 2G-Schild an der Tür. „Wir haben das noch nicht abgehängt, weil wir uns schützen wollen“, sagt ein Mann. Er möchte anonym bleiben. Die Entscheidung von Justiz und Politik über die Sicherheitsvorkehrungen hält der Verkäufer für ungenügend. „Die Entscheidungen treffen Menschen, die in klimatisierten Räumen sitzen und mit dem Auto zur Arbeit fahren.“ Einer der größten Risikofaktoren sei der Nahverkehr. „Und da sitzen immer noch Leute ohne Maske, die man sich als Privatperson aber nicht traut zurechtzuweisen.“

Ende von 2G im Handel: „Kein großer Aufwand“

Auch die Mitarbeiterin eines Modegeschäfts redet erst, als sie zugesichert bekommt, anonym sprechen zu dürfen. Sie findet es schade, dass die 2G-Regelung abgeschafft wurde. „Für uns waren die Kontrollen gar nicht mit so viel mehr Aufwand verbunden, und man hat sich sicherer gefühlt“, sagt die Frau. Jetzt befürchtet sie, dass Menschen aus anderen Bundesländern, in denen die 2G-Regelung noch gilt, nach Niedersachsen zum Weihnachtsshopping kommen. „Und das kann ja nicht im Interesse von Herrn Weil sein.“

„Viele Menschen bleiben im Moment offenbar lieber in ihrem Viertel“: Kathrin Sprengel. Quelle: Nadine Wolter

Kathrin Sprengel berät in ihrem Unterwäschegeschäft derweil eine schwangere Kundin, die ein Nachthemd für ihre Entbindung sucht. „Die letzten zwei Jahre waren gar nicht so schlecht für uns“, sagt Sprengel. Sie habe viel Unterstützung aus dem Viertel erfahren. „Viele Menschen bleiben im Moment offenbar lieber in ihrem Viertel und kommen zu uns, um einzukaufen, statt in die Innenstadt zu fahren.“ Ob nun mit 2G-Regelung oder nicht.

Von Nadine Wolter