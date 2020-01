Nach dem Mord an einer 61-jährigen Flüchtlingshelferin in Hannover-Ahlem hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder erhoben: Ein 33-Jähriger soll die vermögende Rentnerin aus Habgier mit Klebeband erstickt und ausgeraubt haben.

Anklage nach Raubmord in Ahlem - Aus Habgier: Mann soll 61-Jährige in Hannover mit Klebeband erstickt haben

Anklage nach Raubmord in Ahlem - Aus Habgier: Mann soll 61-Jährige in Hannover mit Klebeband erstickt haben