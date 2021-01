Hannover

Die Reste des Nachtschnees liegen noch überall in der Fußgängerzone. Sie schmelzen langsam dahin, obwohl der Wind gefühlt noch genauso eisig bläst wie in der Nacht.

Die Stadt ist leer im Lockdown. Nur wenige Passanten eilen mit gesenktem Kopf durch die Kälte. Wer aber noch da ist, das sind die Menschen, die in den Hauseingängen und unter Vorsprüngen lagern. Wahrscheinlich sind es nicht mehr als sonst. Aber weil die Geschäfte nicht öffnen, können sie ihre Stammplätze ganztägig behalten. Und weil weniger Passanten unterwegs sind, fallen die Gestalten am Wegesrand mehr ins Auge.

Frieren in der Innenstadt

Am Sonntagabend ist am Lister Platz der Mann gestorben, der sich Jim nannte. Er ist der erste Obdachlose, der in diesem Jahr in Hannover verstorben ist. Ob an der Kälte oder an einer Krankheit, das weiß noch niemand, am Dienstag ist die Obduktion angeordnet worden. Aber dass einer von ihnen nicht überlebt hat, das hat sich in den Anlaufstellen wie im Mecki schnell herumgesprochen.

Schlafsäcke und Kartenspiele

Mit dicken Schlafsäcken haben sich die meisten ausstaffiert gegen die fallenden Temperaturen. Im C&A-Eingang spielt eine fünfköpfige Gruppe von Polen Karten. Teilweise seien sie schon seit Jahren in Hannover, sagen sie. Ihre Deutschkenntnisse sind dennoch gering. Unter Corona hätten sie ihre Jobs verloren, radebrecht einer. Wo sie vorher gewohnt haben, bleibt etwas unklar. Zwei von ihnen schlafen gelegentlich in einer Notschlafstelle der Stadt, der Rest lebt komplett auf der Straße. Ja, es sei schon kalt, sagt die einzige Frau in der Runde. „Aber in Polen ist es jetzt schlimmer.“

Die Widersprüche der Stadt: Vor einem Werbeposter mit warmen Mahlzeiten sitzt ein Obdachloser mit seinen Habseligkeiten und ruft lautstark verwirrte Sachen durch die Fußgängerzone. Quelle: Michael Thomas

Egal, wo man hinschaut: Überall finden sich Bündel mit Habseligkeiten, gegen die Nässe verschnürt in Plastikfolie oder auch abfahrtsbereit in Einkaufswagen zusammengelegt. Aber eigentlich gibt es keinen Ort, zu dem man abfahren könnte. Die Straße ist oft Endstation. „Tiefer kann ich nicht sinken“, sagt ein 44-Jähriger unter den Arkaden des ehemaligen Karstadt-Gebäudes. Und dann hoffnungsvoll: „Von jetzt an kann es nur noch aufwärts gehen.“

„Alles Mist“

Nennen wir ihn Andreas. „Meinen Namen kennen sie im Mecki und bei der Caritas, aber den muss nicht jeder wissen“, sagt Andreas. Als Corona in Deutschland ausbrach, ist er gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen einer Körperverletzung einsaß. Es hätte aufwärts gehen können. In der Justizvollzugsanstalt hat er eine Umschulung zum Koch absolviert, was ihm besser gefiel als sein voriger Job als Kanalarbeiter. Koch gegen Kanalarbeiter, das ist ein Aufstieg, schon allein räumlich. Aber dann kam eben Corona. Im Lockdown mit geschlossener Gastronomie sei sogar Kanalarbeiter ein besserer Job als Koch. Ohne Job keine Wohnung. „Alles Mist“, sagt Andreas.

Paar mit Hund: Viele Obdachlose und Bettler schlafen und betteln in der leeren City. Quelle: Michael Thomas

Die ersten Wochen habe er bei einem Freund geschlafen. Aber der hat ein Kind, und Andreas war viel unterwegs in der Stadt. Wegen der Ansteckungsgefahr ist Andreas schließlich ausgezogen. Seit dem Frühjahr lebt er auf Hannovers Straßen. „Im Sommer war das zum Teil ganz schön“, sagt er. Aber jetzt ist Winter. Er zieht seine dicke Schöffel-Jacke enger um die Schultern.

Bloß kein Ärger

Klagen will Andreas nicht. Von den meisten Straßen-Nachbarn und Leidensgenossen hält er sich fern. „Wenn es Ärger gibt und die Polizei zu Kontrollen kommt, ist es nie gut, wenn man da drinsteckt“, sagt er. Was wohl eine ganz realistische Einstellung ist. Denn Ärger gibt es oft. Gerade krakeelt ein älterer Wohnungsloser mit Einkaufswagen lautstark vor dem Schuhhaus Gisy. Die Polizei fährt Streife und ermahnt mit Lautsprecherdurchsagen, dass alle Masken tragen sollen und Radfahrer bitte absteigen.

Der Bettler bekommt vor dem neuen Pandora-Geschäft eine Münze, während ein Lieferando-Fahrer frisches Essen vorbeifährt. Quelle: Michael Thomas

Seine Angst vor vermuteten Polizeikontrollen hat Andreas aber auch davon abgehalten, im Frühjahr am bundesweit beachteten Wohnprojekt der Stadt für Obdachlose in der Jugendherberge teilzunehmen, das dann im Naturfreundehaus sein unwürdiges Ende fand. Und deshalb will er sich auch nicht für das Nachfolgeprojekt Plan-B OK in Döhren bewerben. Andreas will von selbst wieder Fuß fassen. Auch wenn er weiß: „Im Moment habe ich irgendwie keine Perspektive.“

Täglich warmes Essen

In einem Keramikbecher sammelt Andreas am Tag 3 bis 4 Euro von Passanten. An guten Tagen seien es auch mal zweistellige Beträge, sagt er. Davon kauft er täglich eine Zeitung, „wegen des Sportteils“, und manchmal etwas zu essen. Wobei im diese Bemerkung wichtig ist: „In Hannover muss niemand hungern.“ Das betont er drei Mal. Die Angebote des Kältebusses von Maltesern, Caritas und Johannitern seien großartig, täglich erhalte er mindestens eine warme Mahlzeit. Und Passanten brächten ihm wertvolle Dinge vorbei. Seine Turnschuhe sind neu, die Jacke ist ebenso ein Geschenk wie ein neuer Rucksack mit Thermoskanne. „Die haben mir drei Jugendliche geschenkt, voll mit Tee“, strahlt Andreas.

60 Prozent Umsatzeinbußen

Weniger Passanten, weniger Geld: Ein Bettler kniet auf der Karmarschstraße. Quelle: Michael Thomas

Hannover zeigt offenbar Herz im Corona-Winter. Trotzdem leiden die Gestrandeten in der Innenstadt. Weniger Passanten, das bedeutet weniger Pfandflaschen zum Sammeln und weniger Spenden für Bettler. Wer ein Gefühl dafür bekommen will, wie stark die Umsatzeinbußen sind, der kann mit Drehorgelmann Horst sprechen, der am Mäntelhaus Kaiser seine Melodien orgelt. Nur noch etwa 40 Prozent der normalen Summe klingelten in seiner Box, sagt er. Seit 2000 ist er mit der Drehorgel unterwegs. „Aber so einen Winter habe ich noch nicht erlebt“, sagt er.

Immerhin: Er hat eine Wohnung, in die er zurückkehren kann. Andreas und die anderen werden wieder auf der Straße schlafen.

Von Conrad von Meding