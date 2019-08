Nach dem ersten Partywochenende: Maschseefest zählt schon 500.000 Besucher

Hannover

Die Veranstalter zeigten sich mit den Besucherzahlen zum Start zufrieden: Seit der Eröffnung am Mittwoch bis Sonntagabend sei bereits rund eine halbe Million Besucher auf dem Fest gewesen, hieß es, 200.000 davon allein am Sonnabend. „Viele sind noch am späteren Abend gekommen, wahrscheinlich Gäste vom Ed-Sheeran-Konzert“, sagte Maschseefest-Sprecherin Maike Scheunemann. Darunter war am Freitag auch der Singer-Songwriter selbst: Gemeinsam mit seiner Crew hatte Sheeran noch bis in die Nacht das Pier 51 besucht – geheim.

Singer-Songwriter Michael Schulte überzeugt

Trotz der großen Konkurrenz der beiden Konzerte von Sheeran auf dem Messegelände, stand auch das Maschseefest an seinem ersten Wochenende im Zeichen der Livemusik. Den Auftakt machte Michael Schulte, im Vorjahr Vierter beim Eurovision Song Contest. Bei seinem Konzert auf der Bühne am Nordufer hatte der 29-Jährige mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen: Vor der Show hatte es gewittert. „Der Regen kommt nicht wieder“, hatte Schulte kurz nach Beginn prophezeit. Doch es kam anders. Wenige Minuten nach seiner Vorhersage gab es den nächsten Schauer. Regenschirme wurden aufgeklappt, andere Zuschauer suchten Schutz unter den Ständen. Aber nur wenige Besucher ließen sich vom Wetter die Laune vermiesen und verließen das Fest.

Zur Galerie Der ESC-Teilnehmer Michael Schulte hatte bei seinem Konzert beim Maschseefest mit Regen zu kämpfen. Mit seiner Band spielte er aber melancholische Songs, die atmosphärisch zu einem verregneten, aber milden Sommerabend passten.

Mit seiner Band spielte Schulte melancholische Songs, die atmosphärisch zu einem verregneten, aber milden Sommerabend passten: „Collide“, „You Said You’d Grow Old With Me“ und seinen ESC-Hit „You Let Me Walk Alone“. Im olivgrünen Kapuzenpulli sprang er über die Bühne, die Locken wippten dazu im Takt.

Kelvin Jones geht auf die Barrikade

Am Sonnabend folgte ein weiterer musikalischer Höhepunkte: das Konzert von Kelvin Jones. Der Musiker, der in Simbabwe geboren wurde und später in London lebte, ist mit seinen Songs „Call You Home“ und „Lights On“ bekannt geworden – nebenbei studiert er Maschinenbau. Der 24-Jährige brachte die Zuschauer zum Mitsingen und Tanzen. Jones hatte bei seinem Auftritt sichtlich Spaß; egal ob beim Robotertanz oder beim spontanen Geburtstagsständchen für seinen Schlagzeuger Carlos. Die letzten drei Songs sang er direkt am Bühnenrand vor der ersten Reihe. Dann gab es wieder leisere, gefühlvolle Töne mit Titeln wie „Cry A Little Less“. Bereits im November führt ihn seine Tour wieder nach Hannover.

Zur Galerie Mit seiner weichen Stimme begeisterte der simbabwisch-britische Singer-Songwriter Kelvin Jones schon Millionen Radiohörer. Jetzt trat er auf der ffn-Bühne auf dem Maschseefest auf.

Auch auf den anderen Bühnen war einiges los: Es spielten die Depeche-Mode- und Simple-Minds-Coverband Mind2Mode, die Neil-Young-Tributeband Foggy Trip oder Piknik Park mit den Songs von Linkin Park. An der Löwenbastion traten Gruppen aus Hannover und Umgebung auf. Außerdem wurde ausgiebig gefeiert, etwa im Groove Garden, dem Miami oder im Paradiso in der Nordkurve. Und auch auf dem See gab es etwas zu sehen: eine Regatta der Ruder-Bundesliga.

Zur Galerie Party am Nordufer: Am ersten Wochenende haben die Hannoveraner beim Maschseefest ausgiebig gefeiert.

Die Polizei zog ebenfalls eine positive Bilanz zum Maschseeauftakt. „Die ersten Tage gab es nur wenige Einsätze“, sagte Behördensprecherin Isabel Christian. Im Großen und Ganzen haben die Besucher ruhig gefeiert. Auch im Bezug auf die neuen E-Roller, mit denen die Feiernden zum Maschsee fahren können, sei alles unauffällig verlaufen.

Von Manuel Behrens