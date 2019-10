Hannover

Für die kommende Oberbürgermeister-Stichwahl zwischen Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz (Kandidat für die CDU) am 10. November will der SPD-Vorsitzende Alptekin Kirci den Anhängern seiner Partei keinen der beiden Kandidaten empfehlen. „Die Wähler müssen selbst entscheiden“, sagt Kirci. Den Vorschlag, keinen Kandidaten zu unterstützen, muss der gesamte Vorstand des SPD-Stadtverbands allerdings noch beschließen.

„Die Partei muss sich neu aufstellen“

Die SPD hofft, dass auch mit einem OB einer anderen politischen Ausrichtung die Schwerpunkte sozialdemokratischer Politik fortgesetzt werden können. „Wir sind stolz darauf, was wir in 70 Jahren für Hannover geleistet haben“, sagt Kirci. Die Hannoveraner seien mit ihrer Stadt weitestgehend zufrieden, das komme nicht von ungefähr. Die Rede von der „Erneuerung der SPD“ könne er nicht mehr hören. „Die Partei muss sich neu aufstellen“, sagt er. Kirci will bei der Wahl eines neuen Parteivorstands Mitte Januar nicht mehr kandidieren.

Kasting tritt vom Fraktionsvorsitz zurück

Auch die derzeitige Chefin der SPD-Ratsfraktion, Christine Kastning, zieht sich von ihrem Posten zurück – nach 13 Jahren. In einer E-Mail an alle Fraktionsmitglieder gibt sie am Montag bekannt, dass sie nach der Stichwahl Ende November vom Vorsitz zurücktreten werde. Einen „geordneten Übergang“ wolle sie gewährleisten. Ihr Mandat wolle sie weiterhin ausüben, „aber zur nächsten Kommunalwahl werde ich nicht mehr antreten“, schreibt sie an ihre Genossen.

Von Andreas Schinkel