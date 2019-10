Nach drohender Abschiebung: 18-jährige Comfort darf in Hannover bleiben

Hannover

Sie darf bleiben: Die 18-jährige Comfort muss vorerst nicht zurück in ihr Heimatland Ghana. Die Ausländerbehörde hat jetzt mitgeteilt, ihren im September gestellten Asylantrag vor der Härtefallkommission zu prüfen. Gleichzeitig wolle man es der jungen Frau ermöglichen, in Deutschland den Schulabschluss zu machen. Deshalb bekam Comfort eine Duldung bis Ende Juli 2020, außerdem bekam sie ihren ghanaischen Reisepass zurück. Unmittelbar danach strahlte die 18-Jährige auf einem Foto und zeigte einen Zettel mit „Danke“ in die Kamera.

Petition mit mehr als 2200 Unterschriften

„Das ist das Beste, was uns derzeit passieren konnte“, sagt auch Claudia Bohnsack, Trainerin beim 1. FFC Hannover 04, in dem Comfort Fußball spielt. „Ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde hatte mich angerufen und gesagt, dass es frühzeitig gute Nachrichten gibt.“ Der gesamte Verein , Freunde und auch Menschen in den sozialen Netzwerken hatten in den vergangenen Wochen energisch dafür gekämpft, dass Comfort bleiben darf. Sie machten ihr Schicksal im Internet publik und erstellten eine Onlinepetition, bei der mehr als 2200 Menschen mitmachten.

Seit drei Jahren lebt die Jugendliche in Deutschland, nach dem Tod ihrer Eltern kam sie nach Hannover – ihre Schwester lebt in der Landeshauptstadt. Im 1. FFC Hannover 04 spielt sie in der zweiten Frauenmannschaft und geht auf die Anna-Siemsen-Schule. Doch weil das afrikanische Land Ghana als sicheres Herkunftsland gilt, drohte Comfort nach Ablauf ihrer alten Duldung die Abschiebung.

Schon Ausbildungsplatz in Aussicht

Doch mit der neuen Duldung wird der 18-Jährigen jetzt ermöglicht, in Ruhe ihren Schulabschluss zu machen. Und die Chancen, dass sie auch danach in Hannover bleiben darf, stehen gut: Mehrere Betriebe haben Comfort schon einen Ausbildungsberuf angeboten, für den als Altenpflegerin hat sie sogar schon eine schriftliche Zusage. Laut Trainerin Bohnsack sind nun alle erleichtert: „Das gab eine kleine Party.“

Von Peer Hellerling