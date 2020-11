Nach illegalem Rennen in Hannover: BMW flüchtet mit Tempo 150 vor der Polizei

Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt ein illegales Autorennen gestoppt, an dem zwei BMW beteiligt waren. Einer der Fahrer flüchtete zunächst vor den Beamten, fuhr mit Tempo 150 durch die City. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug dennoch stoppen. Anschließend weigerten sich der Fahrer und der Beifahrer, aus dem Wagen zu steigen. Die Polizei musste die 25 und 30 Jahre alten Männer mit Gewalt aus dem BMW holen. Von dem anderen an dem Rennen beteiligten BMW fehlt bislang jede Spur.

Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer

Die Polizei war gegen 3.30 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße auf die beiden BMW aufmerksam geworden, die sich auf der Strecke ein Rennen lieferten. Als ein Streifenwagen einen der beteiligten wagen, einen weißen BMW 320i anhalten wollte, beschleunigte der Fahrer des Wagens und entkam den Beamten durch riskante und rücksichtslose Fahrweise quer durch die City. Dabei missachtete er bei einer Geschwindigkeit von Tempo 100 bis 150 rote Ampeln und brachte so andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Beinahe verursachte er dabei einen Zusammenprall mit einem zivilen Streifenwagen, der durch sein eingeschaltetes Blaulicht als solcher zu erkennen war.

Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Polizei konnte den BMW schließlich an der Königstraße stoppen. Beide Insassen weigerten sich beharrlich auszusteigen, sodass die Polizei sie zwangsweise aus dem Auto holen musste. Der Fahrer und sein Beifahrer standen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Fahrer hat keinen Führerschein. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte den BMW. Die illegalen Rennfahrer wurden am Sonntagvormittag, nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Beide werden sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand und Beleidigung verantworten müssen.

Von dem zweiten am Rennen beteiligten BMW Sportcoupé fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Auto und den Insassen nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter der Nummer (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Von Tobias Morchner