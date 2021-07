Hannover

Händeschütteln liegt in der Luft, Umarmungen, Begrüßungsküsschen. Aber das höchste der Gefühle sind Fäuste, die voll freudigem Wiedersehen aneinander gestoßen werden: Man kennt sich, man spricht sich mit dem Vornamen an, man freut sich, sich wieder im Saal des GOP zu begegnen.

Neun Monate, insgesamt 255 Tage lang war es still auf der Bühne des Varietétheaters, mit Ausnahme kleinerer Online-Formate. Nun startet die erste große Produktion, „WunderBAR“. Statt 320 Gästen dürfen nun nur maximal 220 in den Raum, zur Premiere sind etwa 150 anwesend. Die Geschichte, die gezeigt wird passt zur Rückkehr nach der langen Abstinenz: Die Wunderbar, eine Kneipe, die zur Heimat einer eigenartigen Truppe von Außenseitern wie der Französin Vava, der alternden dennoch glamourösen Barchefin Ruth von Celius und ihrem stoischen Barchef geworden ist, wurde an einen russischen Oligarchen verkauft, der sie schließen will. Und die letzte Nacht der Wunderbar bricht an.

Zum Schluss Standing Ovations

Dass die Bar am Ende nicht verkauft wird und alles sich in Wohlgefallen auflöst, versteht sich von selbst. Das hier eine Geschichte von Freundschaft zwischen eigenartigen Menschen erzählt wird, einer Thekenfamilie, auch. Entscheidend ist das wie. Da sind die Ikarischen Spiele des Duo Fabulous, die sich herumwirbeln als gäbe es keine Schwerkraft. Die Körperbeherrschung des Artisten Andalousi, der auf einem Sessel einhändige Handstände zeigt. Die Ring-Artistik von Vivian Spiral, die in der Luft und mit LED-Effekten zu ihrer eigenen Discokugel wird. Die makabere Clownerie von Ava. Die Seifenblasenkunst von Darren Burell, die wunderbar komplex vor sich hinschillert. TJ Wheels, der auf einer Rollschuhbahn mit Keulen und Ringen jongliert und dabei wirkt, als sei das das einfachste der Welt.

Tatsächlich ist es schwer zu sagen, welche der Darbietungen – gerahmt von der rauchig singenden Conférencière Ruth von Chelius – am beeindruckendsten ist. Mit Witz und Artistik und Gesang bleibt sie kurzweilig und dicht gepackt mit Höhepunkten ohne Atempause. Und am reißt es das Publikum zu Standing Ovations aus den Sitzen.

Applaus auch für die Mitarbeiter hinter den Kulissen

Und doch wird alles das, was eigentlich die Hauptsache sein sollte doch ein wenig zur Nebensache, wenn am Ende der künstlerische Direktor des GOP, Werner Buss, in einer langen Ansage nach der Geschichte über diese Thekenfamilie eine andere Familie beschwört und von den Thekenkräften über die Lichttechnik bis zur Regie des Abends – Detlef Winterberg zusammen mit Ruth von Celius – noch einmal vorstellt, lobt, beklatschen lässt. Und vor allem dem Publikum dankt, dass es noch da ist.

So löst sich am Ende nicht nur auf der Bühne alles in Artistik und Wohlgefallen auf – zumindest das Wohlgefallen kommt auch im Publikum an, die Premiere der „WunderBAR“ gerät auch mit reduzierten Publikum zu einer Familienzusammenführung, auch wenn statt Umarmungen die Fäuste herhalten müssen.

„WunderBAR“ ist noch bis zum 12. September im GOP zu sehen. Tickets unter 0511-30186710 oder auf der Homepage des GOP.

Von Jan Fischer