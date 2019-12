Ein 41-jähriger Mann aus Hannover soll neun hochwertige Fahrräder, Kleidung und Zubehör im Wert von 50.000 Euro gestohlen haben. Die gesamte Beute stammt demnach aus einem großen Zweirad-Center in Linden-Süd. Am Mittwoch durchsuchte die Polizei die Wohnung des Verdächtigen und wurde fündig.

Diese neun teuren Fahrräder plus Zubehör entdeckte die Polizei in der Wohnung und in einem Keller des Verdächtigen. Quelle: Polizei