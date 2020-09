Hannover

Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Mittwochabend in Hannovers Steintor-Viertel, bei dem ein 48-Jähriger ums Leben gekommen ist, sitzt der mutmaßliche Täter jetzt in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover war der 19-Jährige einem Haftrichter vorgeführt worden. Der schickte ihn wegen des Verdachts des Totschlags ins Gefängnis. „Vor dem Haftrichter hat er keine Angaben zur Sache gemacht“, sagt Kathrin Söfker, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Opfer und Täter kannten sich offenbar nicht

Die Behörden gehen bislang davon aus, dass sich der 48-Jährige und der 19-Jährige vor der Auseinandersetzung nicht gekannt haben. Warum die beiden am Mittwochabend aneinandergeraten sind, ist bislang vollkommen unklar. Die Begleiterin des Opfers erlitt nach dem Angriff einen Schock. Die Ermittler erhoffen sich von ihrer Vernehmung mehr über die Hintergründe der Auseinandersetzung zu erfahren.

Hintergründe der Tat weiter unklar

Der 48-jährige Deutsche und seine ein Jahr ältere Begleiterin waren gegen 21. 30 Uhr an der Ecke Knochenhauerstraße/Am Marstall auf den 19 Jahre alten Deutschen und dessen zwei Begleiter getroffen. Es entwickelte sich ein Streit, der in eine Schlägerei mündete. Dabei soll der 48-Jährige so unglücklich gefallen sein, dass er sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen hat. Im Krankenhaus stellten Ärzte dann den Hirntod des Opfers fest. Der 19-Jährige stellte sich noch in der Tatnacht der Polizei.

