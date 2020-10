Hannover

Drei Wochen lang waren 44 Mietparteien am Mühlenberger Canarisweg ohne Warmwasser. Nachdem sich ein Mieter vergangene Woche an die HAZ wandte, ging alles ganz schnell: Innerhalb von Stunden war die Anlage provisorisch repariert, an diesem Dienstag soll eine neue Unterstation in Betrieb genommen werden, damit wieder kontinuierlich warmes Wasser fließt.

Hanova will 15 Millionen Euro in den Canarisweg investieren

Das kommunale Wohnungsunternehmen Hanova hatte die insgesamt 466 Wohnungen in der Hochhausanlage bis zum Sommer gekauft und war dann offenbar vom Ausfall der Heiztechnik im Gebäude Canarisweg 21 überrascht worden. Hanova-Sprecher Frank Ermlich sagt, dem Unternehmen sei klar gewesen, dass „bei den zum Mai in unseren Besitz übergegangenen Objekten vieles im Argen liegt“. Deshalb sei parallel zum Kauf der Häuser ein 15 Millionen Euro schweres Modernisierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre beschlossen worden.

Hanova fühle sich mit dem Ankauf der Gebäude für die Mietparteien am Canarisweg verantwortlich und wolle das Quartier weiterentwickeln, sagt Ermlich. „Uns ist bewusst, dass jederzeit das Risiko technischer Defekte besteht, aber wir kümmern uns um deren Beseitigung. Bedauerlicherweise ist nun im Canarisweg ein Schaden eingetreten, bevor unsere Instandhaltungsmaßnahmen greifen konnten.“

Enercity betreibt die Heizungsanlage

Der erfolglose Austausch einer Speicherladepumpe in der Unterstation habe gezeigt, dass die gesamte Station umgebaut werden müsse. Die Heizanlage werde von Enercity betrieben. Das Unternehmen habe sich jetzt um Ersatzteile gekümmert und werde den Umbau an diesem Dienstag vornehmen.

Der Mieter, der sich beschwert hatte, bestätigt, dass das Warmwasser seit dem HAZ-Bericht wieder läuft. Die Umbauarbeiten, die jetzt anstehen, seien ordnungsgemäß durch Aushänge angekündigt. „Wir hoffen, dass es solch ein Problem nicht wieder gibt“, sagt der 23-Jährige: „Drei Wochen ohne Warmwasser ist für Familien eine ziemlich große Belastung.“

