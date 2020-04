Vahrenheide

Schon als Ingrid Tederke den Verein Flais 1999 mitbegründete, gab es die Idee einer Einkaufshilfe. „Diese wurde damals aber nicht umgesetzt“, sagt die heute 67-Jährige. Seit August 2019 bietet der Verein nun aber einen Einkaufsservice im Stadtteil Vahrenheide an, den Tederke in Zeiten des Coronavirus auch gerne selbst nutzt. Sie selbst gehöre zur Risikogruppe, erklärt sie. Zwar würden ihre Kinder die Grundversorgung sicherstellen, allerdings gäbe es immer Kleinigkeiten, die sie zusätzlich bräuchte. „Es ist wichtig, dass Menschen nicht alleine sind und es Hilfe in der Nähe gibt“, betont Tederke.

Einkäufe mit dem Lastenrad

Ins Leben gerufen hat den kostenlosen Einkaufsservice für Senioren und Risikogruppen André Höpfner. Der 33-Jährige leitet seit zweieinhalb Jahren den Verein Flais, der sich vor 21 Jahren während der Stadtteilsanierung als Bürgerverein gegründet hat. Zunächst übernahmen die drei Haushaltshilfen, die der Verein an Interessierte vermittelt, vereinzelt Einkäufe. Doch bei der Vielzahl an Anfragen, konnten sie diese zusätzliche Aufgabe nicht mehr leisten. So entstand das Angebot, das Teil des Projekts Mobiler Seniorenservice (MOBS) ist und von der Stadt Hannover mit 3000 Euro gefördert wurde. Immer dienstags und mittwochs betreut ein Mitarbeiter derzeit 15 Kunden. Mit einem eigens dafür angeschafften Lastenfahrrad kauft er für Senioren und andere hilfsbedürftige Menschen ein.

Lieferung vor die Tür

Interessierte können sich dienstags bis freitags von 8 bis 13 Uhr unter (05 11) 3 73 18 54 anmelden und ihre Einkaufsliste telefonisch durchgeben. „Das machen wir erst seit Neustem, um den Kontakt zu minimieren“, erzählt Höpfner. Anschließend werde eingekauft, der Kunde wird über den Preis informiert. Die Tüte mit den Einkäufen werde vor der Tür abgestellt, das Geld in einem Umschlag übergeben.

Nachbarschaftshilfe auf einen Blick Nachbarschaftshilfe vor allem für Einkäufe bieten mittlerweile viele Organisationen an. Verschiedene soziale Einrichtungen aus dem Sahlkamp haben eine Initiative zur Nachbarschaftshilfe gestartet und einen Flyer für den Hausflur entworfen. Auf diesem können sich alle Menschen eintragen, die Hilfe anbieten und die Hilfe benötigen. Die Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen unterstützt diese Initiative und hat die Flyer bereits in ihren Hausbeständen im Sahlkamp ausgehängt. Wer den Flyer haben möchte, kann diesen bei der Gemeinwesenarbeit Sahlkamp unter der E-Mail susanne.konietzny@hannover-stadt.de anfordern. Die Einkaufshilfe Hannover organisiert stadtweite Botengänge und übernimmt Einkäufe und Apothekenbesorgungen für Senioren und andere Risikogruppen. Erreichbar ist die Gruppe unter der E-Mail-Adresse einkaufshilfe.­hannover@gmx.de sowie täglich von 10 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer (01 78) 8 31 44 75. Dort können sich nicht nur Hilfesuchende sondern auch Freiwillige wenden. Das Netzwerk Solidarität statt Hamsterkäufe ist vor allem in den Sozialen Netzwerken aktiv und vermittelt Freiwillige im ganzen Stadtgebiet, die einkaufen gehen oder den Hund ausführen. Die Initiative ist für Ehrenamtliche und Hilfesuchende unter der Telefonnummer (01 52) 57 87 81 24, unter der E-Mail-Adresse solistatthamster@­gmail.com und online unter www.solistatthamster.org zu erreichen. Auch das Diakonische Werk Hannover hat ein Helfernetzwerk ins Leben gerufen. Unter der E-Mail-Adresse hilfe@dw-h.de oder unter der Telefonnummer (05 11) 3 68 71 08 können sich Helfer und Hilfesuchende melden. Doch nicht nur Einkaufshilfen werden dort vermittelt. Es gibt auch Telefonpaten, mit denen Hilfesuchende regelmäßig sprechen können. Mit dem Offenen-Ohr-Telefon hat der AWO-Sonderdienst ein ähnliches Angebot ins Leben gerufen. Es richtet sich an Menschen, die sich allein fühlen und gerne mit jemanden reden möchten. Das Projekt ist unter der Telefonnummer (05 11) 21 97 81 23 zu erreichen. Interessierte, die sich ehrenamtlich als Helfende, zum Beispiel für die Übernahme einer Telefonpatenschaft, betätigen wollen, können sich unter derselben Telefonnummer bei der AWO melden. Die Stadtverwaltung baut gerade eine Homepage auf, die einen Überblick über sämtliche Helfernetzwerke in Hannover bietet. Die Seite soll nach Auskunft der Stadtverwaltung voraussichtlich noch in dieser Woche online gehen.

Viele Angebote pausieren wegen Corona-Krise

Insgesamt sieben Angestellte und viele ehrenamtliche Helfer hat der Verein mittlerweile. Flais organisiert verschiedene weitere Angebote, darunter eine Fahrradwerkstatt, Hilfe bei Bewerbungen und Stellensuche, aber auch Smartphone-Einführungskurse. Viele der Aktionen mussten wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres eingestellt werden. Finanziell komme der Verein auch so über die Runden, sagt Höpfner. Er sieht aber ein ganz anderes Problem für Flais: „Soziale Kontakte sind unser Kapital. Das wird viel Arbeit, diese wiederherzustellen.“

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling