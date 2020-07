Hannover

In Hannover-Vahrenwald scheint ein erbitterter Nachbarschaftsstreit völlig zu eskalieren und in Rassismus umzuschlagen. Beide Autos einer muslimischen Familie sind an der Alemannstraße vor Kurzem mit Schweinehack beschmiert worden. Schweine gelten im Islam als unrein. Während die Betroffene Hana Abidi klar eine fremdenfeindliche Tat durch Nachbarn vermutet, sieht die Polizei kein rassistisches Motiv. Die Beschuldigten wiederum fühlen sich selbst als Opfer.

„In jede Ritze wurde das Zeug gestopft“, sagt Abidi. „Das richtet sich ziemlich deutlich gegen Muslime.“ Stunden habe die 38-Jährige am 28. Juni damit verbracht, das Hack vom neuen Audi A6 und dem alten VW Passat zu entfernen. Es steckte unter anderem an Türklinken, Außenspiegeln und Scheibenwischern. Der Neuwagen sei erst vor Kurzem für ihren gehbehinderten Vater angeschafft worden, um den Rollstuhl problemlos verstauen zu können. Nur vier Tage später hätten dann erneut Unbekannte die Fahrerseite zerkratzt.

„Keine Hinweise auf rassistisch motivierte Tat“

Das Schweinehack wurde unter anderem in die Fugen einer Türklinke des Audis gedrückt. Quelle: privat

Enttäuscht ist Abidi vor allem von der Polizei – alle Ermittlungen seien bisher eingestellt worden. „Jetzt heißt es, das Schweinehack sei nicht rassistisch motiviert“, sagt die 38-Jährige. Auf HAZ-Anfrage bestätigt die Behörde die Vorfälle und Einschätzung. Laut Sprecherin Heike de Boer seien trotz muslimischer Familie und dem aus religiöser Sicht unreinen Schweinehack „keine Hinweise auf eine rassistisch motivierte Tat erkennbar“. Diverse Befragungen hätten zu dem Ergebnis geführt.

Die Mieterin kann es zwar nicht belegen, hat aber zwei Nachbarn im Verdacht. „Ich habe die Faxen dicke“, sagt Abidi. Diverse Anzeigen habe sie in zwei Jahren schon erstattet. Die 38-Jährige berichtet von ausgetauschten Schlössern zum Hinterhof, dummen Sprüchen und übler Nachrede. Mögliches Ziel der Kontrahenten laut Abidi: Sie könnten es auf ihre Wohnung abgesehen haben – oder schlicht Langeweile haben. Für den entscheidenden Hinweis auf die Täter will die 38-Jährige 2000 Euro zahlen.

Offenbar tief sitzender Nachbarschaftsstreit

„Wir haben nichts gegen Frau Abidi“, sagt einer der beschuldigten Nachbarn, der aber anonym bleiben will. Ja, er habe einst das Schloss zum Hof ausgetauscht. Die 38-Jährige habe dort mehrfach die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht weggemacht. Dass das falsch war, wisse er inzwischen selbst. Aber seitdem lauere Abidi seiner Frau auf, er sei schon des Diebstahls bezichtigt worden und das Ehepaar dürfe die 38-Jährige nicht mehr ansprechen. Auch seine Autos seien bereits zerkratzt worden. Mit der Mett-Attacke habe er nichts zu tun.

Was an dem gesamten Nachbarschaftsstreit stimmt, scheint wohl nur schwer herauszufinden. Nach HAZ-Informationen sind beide Lager der Polizei bestens bekannt. Auch in der Gegenrichtung soll es schon ein paar Anzeigen gegeben haben. Selbst der Schweinehack-Fall ist polizeilich noch nicht abgeschlossen. Laut de Boer werde natürlich ermittelt – allerdings wegen Sachbeschädigung.

Von Peer Hellerling