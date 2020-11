Professorin Monika Sester und Professor Mark Vollrath sind Mitglider des Graduierten-Kolleg „Social Cars“. Dieses sucht nach Möglichkeiten, den Verkehr in den Städten umweltfreundlicher zu gestalten. „Wie können die einzelnen Akteure im Straßenverkehr die Verkehrsinfrastruktur optimal nutzen, so dass sich die Sicherheit erhöht und Staus und Umweltbelastungen vermieden werden?“ lautet die Kernfrage des Projekts. Monika Sester ist Leiterin des Instituts für Kartographie und Geoinformatik an der Uni Hannover. Mark Vollrath ist Verkehrspsychologe an der TU Braunschweig.