Hannover

Wie kann’s klappen mit der Verkehrswende in Hannover? Dazu sind die Ideen von Schülerinnen, Schülern und jungen Erwachsenen gefragt. Die Hochschule Hannover (HsH) und die Leibniz-Uni einen Wettbewerb für umweltfreundliche Mobilität.

„Schülern ist der Klimaschutz wichtig, aber sie sind nicht an politischen Entscheidungen beteiligt“, weiß Lars-Oliver Gusig, Professor an der HsH. Da verpufft viel kreative Energie. Darum hat sich Gusig den Wettbewerb mit Gunther Seckmeyer ausgedacht, Professor von der Leibniz-Uni. Seckmeyer forscht zum Klimawandel, Gusig zu Elektromobilität. Und beide Professoren gehören zum Klimaweisenrat der Region Hannover.

„Gerade nachhaltige Mobilität kann nicht von oben verordnet werden, das muss aus eigener Überzeugung getragen sein“, meint Seckmeyer. Oberbürgermeister Belit Onay verspricht, dass die Ergebnisse in der Politik diskutiert werden. Er ist mit Regionspräsident Steffen Krach Schirmherr des Wettbewerbs.

Ideen für nachhaltige Mobilität gefragt

Gefragt sind konkrete und umsetzbare Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Verkehr. Das kann eine verbesserte Führung für einen Radweg, eine neue Taktung im Nahverkehr oder etwas ganz anderes sein. Der Wettbewerb richtet sich an zwei Gruppen: Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schule in der Region Hannover sowie junge Berufstätige, Studierende und Hochschulangehörige bis 30 Jahre. Einsendeschluss für den „Preis nachhaltige Mobilität“ ist der 15. Juni 2022, die Verleihung läuft auf der Ideen-Expo.

Die VGH Versicherungen und die Sparkasse Hannover unterstützen den Wettbewerb mit Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro. Die Gewinner bekommen außerdem eine Art Trophäe, die auf den ersten Blick an einen Baum erinnert. Entworfen hat sie Sofie Palcik von der HsH. Die Produktdesign-Studentin dachte dabei an die Eilenriede, Hannovers Stadtwald. Sie wollte die Begriffe Mobilität und Nachhaltigkeit darstellen. Beim Blick von oben auf die Statue ist das Liniennetz der Üstra sichtbar.

Hannover sei gut aufgestellt bei den Öffis, meint Palcik, die selbst überall mit Bus und Bahn hinfährt. Das funktioniere schnell und gut. „Ich habe nicht vor, mir in absehbarer Zeit ein Auto zu holen“, betont die 22-Jährige.