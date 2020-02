Bemerode

Bunte T-Shirts liegen auf dem Tisch im Stadtteilzentrum KroKus. Sie sollen in den nächsten Stunden zu Einkaufsbeutel umfunktioniert werden – Upcycling nennt sich das. Und so knüpfen und nähen die acht Workshopteilnehmer an den einstigen Modeutensilien. Selber machen statt neu kaufen: Das ist das Ziel des Workshops „Vorsätze leichter umsetzen“ des Umweltzentrums Hannover. Neben den Tragetaschen wollen die Bastler auch eine Smartphonehalterung für den Oberarm aus gebrauchter Kleidung herstellen.

„Wir wollen andere dazu inspirieren, bewusster zu konsumieren“, sagt Kursleiterin Katharina Schlegel-Arndt vom Umweltzentrum. Die 34-Jährige arbeitet im Projekt „Statt kaufen“ mit, bei dem in den kommenden zwei Jahren knapp 40 Vorträge, Workshops und Aktionstage zum Thema Nachhaltigkeit angeboten werden – allesamt am Kronsberg.

Die Siedlung selbst sei schließlich auf nachhaltigen Grundsätzen entstanden, so Schlegel-Arndt. „Wir verstehen uns deshalb als Nachbarschaftsprojekt und wollen zu der ökologischen Idee des Kronsbergs beitragen.“ Konkret heißt das: „Statt kaufen“ möchte die Menschen am Kronsberg dazu anhalten, weniger Müll zu produzieren, mehr zu recyceln und sie für einen umweltfreundlichen Lebensstil begeistern. Dafür will das Projektteam vom Umweltzentrum mit den Geschäften und Personen vor Ort zusammenarbeiten.

Viele Workshops geplant

Zu ihnen gehört auch Kirsten Gillmann. Die 63-Jährige leitet den Nähtreff im KroKus und will den Teilnehmern des Workshops einfache Stiche mit der Nähmaschine beibringen. Das Angebot nimmt auch Ivo Berndt gerne in Anspruch. Schon im Dezember hatte der 44-Jährige an einem Vortrag über nachhaltiges Feiern teilgenommen – und arbeitet nun akribisch an seinem Sportarmband: „Ich versuche schon länger, klimafreundlicher zu leben“, sagt Berndt. Er freue sich, nun auch im KroKus dabei unterstützt zu werden.

Für die kommenden Monate hat Schlegel-Arndt verschiedene Workshops im KroKus geplant. Zum Beispiel am Dienstag, 25. Februar, zum Thema „Mehr Öko in der Küche“. Am Dienstag, 24. März, gibt es Upcycling-Tipps für den heimischen Garten.

Das gesamte Kursangebot kann unter www.statt-kaufen.de nachgelesen werden. Anmeldungen nimmt das Umweltzentrum unter info@statt-kaufen.de oder unter (05 11) 1 64 03 17 entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos.

