Vor drei Jahren hat Hannover die Auszeichnung „nachhaltigste Großstadt Deutschlands“ erhalten – doch auf den Lorbeeren will sich die Stadtverwaltung nicht ausruhen. Sie hat jetzt einen mehr als 400 Seiten starken Bericht vorgelegt, der zeigt was bisher in Sachen Nachhaltigkeit getan wurde und wohin die Reise gehen soll. Dabei geht es nicht nur darum, Grünflächen zu erhalten, sondern auch auch um soziale Themen. „Bei der Kita-Versorgung ist Hannover schon gut aufgestellt, bei den Krippen-Kindern müssen wir noch zulegen“, sagte Susanne Wildermann, Leiterin des städtischen Nachhaltigkeitsbüros am Donnerstag.

Armut geht zurück – aber Pandemie wirkt dem entgegen

Hannover habe in den vergangenen Jahren kaum Grünflächen eingebüßt, berichtet Wildermann. Auch die Luftqualität habe sich messbar verbessert. Mehr tun müsse man noch beim Radverkehr, um auf einen Anteil von 25 Prozent am Gesamtverkehrsaufkommen zu gelangen. „Auch der Wohnungsbau ist seit 2018 gut vorangekommen“, sagt Wildermann. Das sei auch nötig, schließlich wachse die Bevölkerung Hannovers. „Die Armut geht zurück, aber hier dürfte die Pandemie Hannover einen Dämpfer versetzen“, sagt die Expertin.

„Die Menschen sollen profitieren“

Der Bericht berücksichtigt das Corona-Jahr nicht, sondern bleibt auf dem Datenstand des Jahres 2019. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nennt als neueste Herausforderungen den möglichst raschen Kohleausstieg und die Verkehrswende. „Nachhaltige Entwicklung heißt, dass sich die Menschen darin wiederfinden und davon profitieren“, sagt er.

