Er will die Nachbarschaft und die Nachhaltigkeit stärken – darum steigt Künstler Joy Lohmann in den Wohnwagen. MehrWertLaden nennt er sein Projekt, mit dem er Menschen zu mehr Klimaschutz anhalten will. Auf dem Küchengartenplatz in Hannover-Linden-Mitte hat er sein Vorhaben vorgestellt.