Hannover

Das Schauspiel Hannover hat die Vorstellung des Stückes „Extrem laut und unglaublich nah“ (Beginn 17 Uhr) am Sonntagnachmittag wegen eines Krankheitsfalls abgesagt. Kartenbesitzer können ihre Tickets zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Alternativ bietet das Schauspiel Ersatzkarten für die letzte Vorstellung des Stückes am 3. Juni an. Wer möchte, kann auch heute die Vorstellung der „Zauberflöte“ in der Oper besuchen, die um 18 Uhr beginnt.

Von RND/frs