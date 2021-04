Hannover

Ob als Entdecker der skandinavischen Designer oder einer der frühen Verfechter des Concept Stores: Jahrzehntelang hat Peter Steinhoff die Möbel- und Designszene geprägt – weit über Hannovers Grenzen hinaus: Jetzt ist der Seniorchef des Einrichtungshauses Steinhoff am Braunschweiger Platz im Alter von 80 Jahren gestorben.

„Er hatte Stil und konnte die Qualität eines Möbelstücks auf 30 Meter Entfernung erkennen“, sagt sein Sohn Anand Steinhoff (50), der die Firma 2004 von seinem Vater übernommen hat. Von ihm habe er nicht nur den Sinn für die richtigen Proportionen, Farben und Formen gelernt, sondern auch die Toleranz für einen anderen Geschmack. „Mein Vater hat immer gesagt, ich sollte die Welt nicht nur durch die eigene Brille, sondern auch durch die der anderen betrachten.“

Der jetzige Steinhoff-Chef Anand Steinhoff (links) hat von seinem Vater Peter Steinhoff viel gelernt. Quelle: Franz Fender (Archiv)

Vom Möbelgeschäft zum Einrichtungshaus

Das Möbelgeschäft seiner Eltern, das erst am Schwarzen Bären und dann in der Karmarschstraße war, wandelte Peter Steinhoff zu einem modernen Einrichtungshaus, in dem man nicht nur Sessel und Sofas, sondern auch die passenden Accessoires wie Vasen, Geschirr und zeitweise auch Kleidung kaufen konnte. Mit seiner ersten Frau Ursula brachte er das skandinavische Design nach Norddeutschland – wie etwa die Stühle des Dänen Arne Jacobsen. Design ist Kunst, die sich nützlich macht, sagt man – und diesen Ausspruch hätte Peter Steinhoff wohl ohne zu zögern unterschrieben.

Der Bau selbst ist Design: Peter Steinhoff im Jahr 1990 in seinem Geschäft am Braunschweiger Platz. Quelle: Andre Spolvint

Sein Vater sei sein Leben lang an Musik und Kunst interessiert gewesen, erzählt Anand Steinhoff, er habe auch im höheren Alter immer wieder gern Klavierkonzerte vor Freunden oder größerem Publikum gegeben. Auch sozial war Steinhoff engagiert, so unterstützte er etwa die Nina-Dieckmann-Stiftung, die Projekte für Kinder mit ausländischen Wurzeln organisiert.

Ende der Achtzigerjahre ließ Steinhoff am Braunschweiger Platz die Firmenzentrale bauen. Dort gibt es nicht nur drinnen Design, der Bau selbst – mit seiner gerundeten Aluminiumform und seinen großen Fenstern – ist es. Zwischenzeitlich hatte er auch mehrere Filialen, etwa in der Galerie Luise. Peter Steinhoff übergab das laufende Geschäft schließlich 2004 an seinen Sohn – und eröffnete wenig später schon wieder einen Möbelladen – mit dem Fokus auf asiatischer Kunst.

Nach längerer schwerer Krankheit ist Peter Steinhoff am 29. März verstorben. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und drei erwachsene Kinder. Am Wochenende wird er im engsten Familienkreis verabschiedet. Sein ältester Freund Bernd Gisy vom gleichnamigen Schuhgeschäft wird eine Trauerrede halten. Sobald es wieder möglich ist, plant sein Sohn eine größere Gedenkfeier.

Von Saskia Döhner