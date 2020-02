Björn Franz, Chefredakteur des Gastro-Magazins „Hannover geht aus“, ist auf der Bühne. „Die Vielfältigkeit in Hannover ist beeindruckend“, sagt er. „Wer auch immer nachher auf die Bühne kommt – alles hätten den Sieg verdient“, sagt er. In diesem Jahr haben 16.000 Menschen ihre Stimmen an die teilnehmenden Gastronomen abgegeben. Im Vorjahr waren es noch 10.000 gewesen.