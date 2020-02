Oscar’s

Die erste nominierte Bar ist das Oscar’s an der Georgstraße. In der klassischen Bar mit Metropolenflair überzeugen Mitarbeiter mit Wissen und einem Händchen für Cocktails in höchster Qualität und mit besten Zutaten. Der Tresen des Oscar’s zählt laut „Feinschmecker“ zu den sechs besten Whiskytresen der Nation. Exquisite Tastings mit Getränken aus den schottischen Destillen gehören zu den Spezialitäten der Bar.

Entspannt mit einem Drink chillen: Das ist die Probierbar an der Limmerstraße. Quelle: Davideit

Probierbar

Ebenfalls nominiert als beste Bar ist die Probierbar in Linden-Nord. Am weniger frequentierten Ende der Limmerstraße mixen die Barkeeper in entspannter Wohnzimmeratmosphäre ausgefallene Drinks und Cocktails. Dazu gibt es verschiedene Sorten Craftbier. Im Sommer kann man auf der Terrasse die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen.

Theo Paul Hansing bereitet im Treibhaus das Frühstück zu. Quelle: Christian Behrens

Treibhaus

Die dritte nominierte Bar ist das Treibhaus in der List. Vom Latte Macchiato bis zum Cocktail, vom knackigen gemischten Salat bis zum Schweinesteak im Speckmantel – die üppige Speisekarte bietet vor allem Vielfalt. Die großen Fenster in dem traditionsreichen Gebäude ermöglichen zudem eine schöne Aussicht auf das Treiben im Stadtteil.

