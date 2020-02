Zurück zum Glück

Zu den ausgewählten Gastronomiebetrieben gehört das Zurück zum Glück im Zooviertel, das vor allem auf Produktqualität setzt. Etwa 90 Prozent der Waren sind biozertifiziert, drei Viertel würden sogar von den wesentlich strengeren Anbauverbänden wie Demeter oder Bioland bezogen. HAZ-Restaurantkritiker Finkbeiner lobte in seiner Kritik das kernige Gemüse, das gute Fleisch in der Bulette. „Es braucht eben nicht viel, um gut zu kochen, es braucht nur ein gutes Produkt und den Willen, seine Eigenheiten herauszuarbeiten“, schrieb Finkbeiner.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein ... aber im Panea ist es die Hauptsache. Quelle: Irving Villegas

Panea

Der zweite Kandidat für den Jurypreis ist das Panea an der Lister Meile 56. Das Team hat regionale Brotspezialitäten zum Konzept erhoben. Es gibt Brot mit Aufstrichen. „Ob Hühnchencurry, Jalapeño-Frischkäse, Eiersalat, Basilikumcreme oder auch vegane Tomatensalsa: Alle Aufstriche sind exzellent abgeschmeckt“, urteilte Finkbeiner. Manchmal brauche man eben nicht viel zum Genießen, ein herausragendes Handwerksbrot mit saftiger Krume und knuspriger Kruste genügt völlig: dick Butter drauf, fertig. „Kann man sich einen schöneren Knicks vor der deutschen Brotkultur vorstellen?“

Küchenchef Florian Vree tischt im Boca auf. Quelle: Tim Schaarschmidt

Boca Gastrobar

Die dritte Nominierung geht an die Boca Gastrobar an der Kriegerstraße 43a. Die Köche arbeiten dort gerne mit diversen Texturen, mit cremigen oder knackigen Elementen. Auch Temperaturgegensätze werden gekonnt eingesetzt, wenn etwa ein gekühlter Kokosschaum eine warme Süßkartoffelsuppe toppt. „Da züngeln die Flammen an den Pfannen, bevor die Rinderfilets in zischendes Fett gelassen werden. Da stapeln die Köche, die größtenteils die Speisen servieren, auch mal einige Schüsseln auf die Unterarme und balancieren sie zum Tisch. Aber gerade das macht das herrliche Flair aus“, schrieb Finkbeiner.

