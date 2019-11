Hannover

Mehr als 2500 Gäste haben im März im Hannover Congress Centrum (HCC) die Premiere der Nacht der Gastronomie gefeiert – eine komplett überarbeitete Variante des früheren Festivals der Sinne. Der einstige Ball der Gastronomen wurde dabei erstmalig auch für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet – und die Gäste kamen in bester Feierlaune. Sie tanzten bis in die Morgenstunden zu den DJ-Beats von Fritz Kalkbrenner.

Nun laden die Organisatoren der Veranstaltungsagentur Festfabrik zur zweiten Ausgabe. Präsentiert vom Gastronomie-Guide „ Hannover geht aus“ können am Montag, 24. Februar, noch mehr Menschen dabei sein. Denn auch der Leibniz-Saal wird geöffnet. Die Veranstalter rechnen mit 3500 Gästen. „Wir hatten vor Ort eine gute Stimmung und möchte die Veranstaltung noch besser machen“, sagte Festfabrik-Chef Marcel Lensch bei der Programmvorstellung im Restaurant Aresto.

Auf Hannovers Wirte: Das Team der Nacht der Gastronomie trifft den Inhaber des Restaurant des Jahres, Aresto-Chef Feyzi Ekinci (Zweiter v. li.): Marcel Lensch, Marlene Friscke, Christoph Dannowski und Björn Franz. Quelle: Rainer Dröse

Eine neue Preiskategorie

Im Mittelpunkt der Nacht der Gastronomie steht erneut die Vergabe von Preisen. HAZ-Leser können von Ende November an über das beliebteste Restaurant und die Bar des Jahres abstimmen. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner führt zudem eine Expertenjury an, die nach den innovativsten Gastronomiekonzepten in der Region Hannover sucht. Dazu kommt eine neue Preiskategorie. HAZ-Leser können über die beste Vereinsgaststätte abstimmen. „Wir werden die vierte Kategorie künftig jedes Jahr variieren – und auch das beste Hotel oder den besten Biergarten auszeichnen“, sagte Lensch.

Gewinner Feyzi Erkinci freut sich auf die zweite Auflage

Die Preisverleihung wird erneut von TV-Moderatorin Ruth Moschner moderiert. Ihr zur Seite steht „Neue Presse“-Redakteur und -Moderator Christoph Dannowski, der sich vor allem auf die Interviews mit den Gewinnern freut. „Uns hat die Auszeichnung nach 30 Jahren sehr geehrt“, sagte der Gewinner des Titels Bestes Restaurant 2019, Feyzi Ekinci vom Aresto. „Wir sind unseren Gästen dankbar.“ Für den Chefredakteur von „ Hannover geht aus“, Björn Franz, sind die Preise Würdigung und Bestätigung der Gastronomen. „Wir wollen auch Mut für neue Konzepte belohnen“, sagte Franz.

Bei der Jury setzte sich bei der Premiere der Veranstaltung das Team des La Rock durch. Ronny Spaniel (li.) und Frank Ochotta nahmen den Preis entgegen. Quelle: Rainer Dröse

Mittwoch beginnt der Vorverkauf

Zum Programm des Branchentreffens gehört auch in diesem Jahr eine Feier mit zahlreichen DJs und Musikern. Karten für die Nacht der Gastronomie gibt es ab Mittwoch, 6. November, in den HAZ-Ticketshops. Die Flanierkarte kostet 29 Euro zuzüglich Gebühren, eine Sitzplatzkarte inklusive Speisen und Getränken am Tisch von 18 bis 20.30 Uhr kostet 89 Euro.

Das war die Premiere der „Nacht der Gastronomie “

Das waren die Bilder von der „Nacht der Gastronomie“ im März 2019.

Das waren die Gäste bei der „Nacht der Gastronomie“ im März 2019.

Von Jan Sedelies