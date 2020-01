Hannover

Am 24. Februar läuft die zweite „Nacht der Gastronomie“ im Kuppelsaal des HCC. Dort werden nicht nur die besten Bars und Restaurants ausgezeichnet. Zum zweiten Mal werden dabei auch innovative gastronomische Konzepte geehrt. HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner hat dazu eine Expertenjury versammelt, die auf die Suche nach Innovation, mutigen Ideen und Stimmigkeit gegangen ist. Nach ausgiebigen Testbesuchen hat die Jury nun die drei ausgewählten gastronomischen Angebote bekannt gegeben.

Nominiert: Zurück zum Glück

Das Zurück zum Glück ist im Zooviertel und bietet biozertifizierte Speisen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zu den ausgewählten Gastronomiebetrieben gehört das Zurück zum Glück im Zooviertel, das vor allem auf Produktqualität setzt. Etwa 90 Prozent der Waren sind biozertifiziert, drei Viertel werden sogar von den wesentlich strengeren Anbauverbänden wie Demeter oder Bioland bezogen. HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner hat das Zurück zum Glück im vergangenen Jahr getestet. Er lobte in seiner Kritik das kernige Gemüse, das gute Fleisch in der Bulette. „Es braucht eben nicht viel, um gut zu kochen, es braucht nur ein gutes Produkt und den Willen, seine Eigenheiten herauszuarbeiten“, schrieb Finkbeiner.

Nominiert: Panea

Das Panea an der Lister Meile setzt auf Brotspezialitäten. Quelle: Irving Villegas

Der zweite Kandidat für den Jurypreis ist das Panea in der Lister Meile 56. Das Team hat regionale Brotspezialitäten zum Konzept erhoben. Es gibt Brot mit Aufstrichen. „Ob Hühnchencurry, Jalapeño-Frischkäse, Eiersalat, Basilikumcreme oder auch vegane Tomatensalsa: Alle Aufstriche sind exzellent abgeschmeckt“, urteilte Finkbeiner in seiner HAZ-Feinschmecker-Kolumne. Manchmal brauche man eben nicht viel zum Genießen, ein herausragendes Handwerksbrot mit saftiger Krume und knuspriger Kruste genügt völlig, dick Butter drauf, fertig. „Kann man sich einen schöneren Knicks vor der deutschen Brotkultur vorstellen?“

Nominiert: Boca Gastrobar

Die Boca Gastrobar an der Kriegerstraße bietet Temperaturgegensätze in der Küche und ein lebhaftes Flair. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die dritte Nominierung geht an die Boca Gastrobar an der Kriegerstraße 43a. Die Köche arbeiten dort gerne mit diversen Texturen, mit cremigen oder knackigen Elementen. Auch Temperaturgegensätze werden gekonnt eingesetzt, wenn etwa ein gekühlter Kokosschaum eine warme Süßkartoffelsuppe toppt. „Da züngeln die Flammen an den Pfannen, bevor die Rinderfilets in zischendes Fett gelassen werden. Es knallt auch mal ein Gastroblech. Da stapeln die Köche, die größtenteils die Speisen servieren, auch mal einige Schüsseln auf die Unterarme und balancieren sie zum Tisch. Aber gerade das macht das herrliche Flair dieser umtriebigen, quirligen und lebhaften Gastrobar aus“, schrieb Finkbeiner nach seinem Restaurant-Test für die HAZ.

Das ist die Jury

Die Jury stimmt bei der „Nacht der Gastronomie“ über die innovativsten Konzepte ab: Marcus Heering (v.l.), Sabrina Kirchner, Karlheinz Bandow und Hannes Finkbeiner. Quelle: Tim Schaarschmidt

Welcher der drei Kandidaten sich am Ende durchsetzt, entscheiden neben Hannes Finkbeiner gleich drei weitere Experten. Marcus Heering begleitet seit 25 Jahren an der Berufsbildenden Schule 2 der Region Hannover junge Menschen in ihrer Ausbildung zu den Ausbildungsberufen der Gastronomie, ist selbst ausgebildeter Koch und Konditor und war für Deutschlands ersten Drei-Sterne-Koch Eckart Witzigmann tätig. Seit Jahren kennt Heering auch Karlheinz Bandow. Der Meisterkoch der Deutschen Messe AG suchte erneut in den drei Konzepten etwas Überraschendes. „Ich möchte Mut belohnen!“, sagte Bandow. Neu in der Jury ist die Hotelfachfrau Sabrina Kirchner. Für Kirchner und Finkbeiner ist es wichtig, nicht nur die Fähigkeiten der Küchen zu bewerten, sondern den Gesamteindruck beim Besuch. Das Ergebnis erfahren Interessierte am 24. Februar bei der Nacht der Gastronomie.

Auch HAZ-Leser können abstimmen

HAZ-Leser können selbst auch für das beste Restaurant und die beste Bar abstimmen. Mehr als 10.000 Stimmen sind schon abgegeben worden. Da die Entscheidung noch denkbar knapp ist, wurde der Abstimmungszeitraum bis zum 5. Februar verlängert.

Karten für die Nacht der Gastronomie gibt es in allen HAZ-Ticketshops, HAZ-Geschäftsstellen und im Internet unter der Adresse tickets.haz.de. Die Flanierkarte kostet 29 Euro (zzg. Gebühren), eine Sitzplatzkarte inklusive Speisen und Getränken am Tisch von 18 bis 20.30 Uhr gibt es für 89 Euro.

Von Jan Sedelies