Hannover

Christine Karasch ist die CDU-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin. Aber in der CDU-Regionsfraktion hadert man gerade mit der Kandidatin. Der Grund ist ihr Verhalten beim umstrittenen Nachtangelverbot. Denn Karasch, Umweltdezernentin der Region Hannover, hatte in ihrem Verordnungsentwurf für das Landschaftsschutzgebiet „Leineaue zwischen Hannover und Stöckendrebber“ ein Nachtangelverbot vorgesehen, Regionspräsident Hauke Jagau hatte das dann jedoch gekippt. Bei der entscheidenden Abstimmung in der Regionsversammlung hatte sich die CDU-Regionsfraktion dann enthalten, obwohl man dort ein Verbot für Angeln in den Nachtstunden strikt ablehnt. „Wir wollen unsere Kandidatin nicht beschädigen“, heißt es jetzt hinter vorgehaltener Hand zum Abstimmungsverhalten.

Eigentlich hatte sich die CDU schon seit langem klar gegen ein Nachtangelverbot in den Landschaftsschutzgebiet positioniert. „Die Angler sind unser Klientel“, heißt es aus der Fraktion. Deshalb gebe es in der CDU kein Verständnis, dass das umstrittene Verbot im von der eigenen Umweltdezernentin vorgelegten Verordnungsentwurf gelandet sei. Man habe sich deshalb darüber gefreut, dass Jagau das Verbot wieder kassiert habe. Eine Zustimmung zu der geänderten Fassung ohne Nachtangelverbot sei aber nicht geschickt, weil sonst der Eindruck entstehen könnte, die CDU-Fraktion stehe nicht hinter der CDU-Kandidatin.

Karasch will Vorgang nicht bewerten

CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek bezeichnete das Votum seiner Fraktion in einer Pressemitteilung als „starke Enthaltung“, die dafür sorge, dass das Schutzgebiet beschlossen werde. Mit der Verordnung ohne Nachtangelverbot könne man gut leben, sagte der Fraktionschef.

Kandidatin und Umweltdezernentin Karasch wollte sowohl das Abstimmungsverhalten der CDU als auch das Eingreifen Jagaus nicht bewerten. „Als Beamtin bin ich der neutralen Amtsführung ebenso verpflichtet wie der Weisungsgebundenheit gegenüber dem Dienstvorgesetzten Herrn Jagau“, sagte sie auf Anfrage. Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde gehörten zu den Dienstgeschäften, die fachlich von ihr wahr genommen würden, eine politische Bewertung von ihr gebe es daher nicht.

Grüne: Eingreifen Jagaus unterstützt SPD-Kandidaten

Ärger um den gesamten Vorgang gibt es auch bei den Grünen. Deren Regionsvorsitzende Anna Dalig hält das Streichen des Nachtangelverbots durch den Regionspräsidenten für rechtlich fehlerhaft. Weil es erst in letzter Minute erfolgte, nachdem die Pläne bereits öffentlich ausgelegen hatten, könne dagegen erfolgreich geklagt werden. Dies aber würde die dringend notwendige Ausweisung des FFH-Gebietes noch weiter verzögern. Zudem könnten Strafzahlungen an die EU in Millionenhöhe die Folge sein, meint Dalig. Ein Sprecher der Regionsverwaltung hält das für unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich: Grundsätzlich könne gegen fast jede Gebietsausweisung geklagt werden.

Aus Sicht des Grünen Co-Vorsitzenden Henning Krause hat Jagau mit seiner eigenmächtigen Veränderung der Verordnung Umweltdezernentin Karasch „düpiert“, zugleich unterstütze der Regionspräsident den SPD-Regionspräsidentenkandidaten Steffen Krach im Wahlkampf. Denn Krach habe den Anglern versprochen, gegen das Nachtangelverbot zu kämpfen.

Von Mathias Klein