Herr Lübke, Nachtbürgermeister, das klingt ein bisschen nach Spaßamt wie Karnevalsprinz oder Grünkohlkönig. Klären Sie uns mal auf!

Die Idee ist, eine Schnittstelle zu schaffen zwischen Politik, Verwaltung, Ordnungsamt auf der einen Seite und Kulturschaffenden, Clubs und Gastronomie auf der anderen. Es geht darum, die Abstimmung zu erleichtern, neue Aktionen und Projekte voranzubringen – und darum, vernetzt zu sein, mindestens so viel wie ein Karnevalsprinz.

Zur Person Jakob J. Lübke, 27, ist Sohn einer Musiklehrerin, hat in Osnabrück Musik studiert und hat sich als „Hochzeitssänger“ selbstständig gemacht. Für zwei Jahre wird er vom 1. April an erster Nachtbürgermeister Niedersachsens. In anderen Städten wie Mannheim oder Stuttgart gibt es diese Schnittstelle zwischen Künstlern, Gastronomen, Clubbetreibern und Behörden bereits. In Hannover liegt die Stelle eines „Night Mayors“ zur Beschlusslage in den politischen Ausschüssen.

Aber offiziell ausgeschrieben und bezahlt.

Ja, es ist als halbe Stelle angesetzt für zwei Jahre. Sie ist hierarchisch nicht so richtig einsortiert, aber das werden wir auf dieser Reise herausfinden.

„Die Szene wünscht sich, mehr gesehen zu werden“

Sie sind nicht der erste Nachtbürgermeister in Deutschland, aber in Niedersachsen – und der erste, der in Pandemiezeiten antritt. Ist das eine coronabedingte Stelle?

Die Idee schwirrt schon seit einigen Jahren durch Osnabrück. In der Krise hat man festgestellt, wie gut es wäre, so etwas zu haben. Die Szene wünscht sich, mehr gesehen zu werden. Mit dieser Stelle kann man ein solches Signal setzen, das ist in dieser Zeit ein wichtiges Zeichen

Heißt das, Sie stehen ein bisschen zwischen den Fronten? Ansprechpartner für die Künstler, Künstlerlobbyist bei den Nichtkünstlern?

Das ist ein Teil der politischen Dimension dieses Jobs. Ich halte das für einen maßgeblichen Baustein, weil auf vielen Ebenen immer noch zu wenig Reaktion kommt, weil die Situation nicht richtig verstanden wird. Als Soloselbstständiger bin ich massiv betroffen und kenne die Dramatik in der Branche, und zum anderen habe ich viele Kontakte in die Szene.

Sie sind Berufsmusiker, Pädagoge und haben sich als Hochzeitsmusiker etabliert. Was machen Sie denn gerade außer sich auf ihren neuen Job vorzubereiten?

Ich finde auch die unternehmerische Seite am Künstlersein sehr spannend, deshalb habe ich gerade auch viel mit Booking und Managementarbeiten zu tun.

Gibt es denn etwas zu buchen gerade?

Aufgrund der fehlenden Perspektive gibt es viele Umbuchungen und Stornierungen. Bei Hochzeiten gibt es Vorlaufzeiten von einem bis anderthalb Jahren. Für 2022 wird also schon gebucht. Aber es gibt eben auch Kunden, die ihre Hochzeit schon dreimal verschieben mussten, die haben dann irgendwann keinen Bock mehr. Kann ich verstehen.

„Der Druck muss noch erhöht werden“

Sind Vermittler wie Sie nötig, um eine Lobby zu schaffen für die Künstler, oder schaffen die das auch allein?

Ich halte das für wichtig und nötig. Viele Kollegen machen gute Arbeit, aber im Ergebnis ist zu wenig da. Das heißt, die Aufklärung reicht nicht aus, der Druck muss noch erhöht werden. Wir als Kulturschaffende müssen lernen, dass Lobbyismus kein böses Wort ist. Die Fraktionen haben großes Interesse. Ich bin in die Expertenanhörung des Sonderausschusses Corona im Landtag eingeladen. Das ist eine Chance, die der Job des Nachtbürgermeisters bietet. Ich kann in diese Schnittstelle Osnabrücks Gedanken transportieren und ein sillvolles Gesamtbild schaffen. Dazu gehört auch der Gedanke Demo.

Sie in den Gremien als Sprachrohr der demonstrierenden Kulturschaffenden vor der Tür?

Das spielt zusammen. Wenn ich drinnen die Gespräche führe und gleichzeitig draußen die Demo läuft, haben wir ein aussagekräftiges Bild, weil klar ist, dass ich nicht in den luftleeren Raum spreche. Dann kann ich sagen: Leute, wenn ihr es mir nicht glaubt, geht raus und fragt sie selbst.

Was muss sich grundsätzlich ändern, egal, ob die Pandemie weitergeht oder nicht?

Wir reden nicht über ein Kulturproblem. Wir reden über ein Berufsverbot für Menschen und Unternehmen. Dem muss begegnet werden wie jedem anderen Arbeitsverbot auch. Mit einer Reaktion vom Arbeits- und Finanzministerium, nicht vom Bundeskulturministerium. Es ist nicht Frau Grütters‘ Aufgabe, mir als Künstler, der nicht arbeiten darf, Miete und Brot zu finanzieren. Hinzu kommt, dass nach einem Jahr Pandemie immer noch Menschen und Unternehmen getrennt betrachtet werden. So kommt es beispielsweise, dass Überbrückungshilfe nur Betriebskosten abdeckt und dass wir deshalb Menschen ungleich behandeln. Keiner weiß, wie lange die Pandemie dauert, deshalb ist es wichtig, den Menschen jetzt das Gefühl von Absicherung zu geben.

„Wo will ich mit meiner Stadt langfristig hin?“

Was wünschen Sie sich für ihre Amtszeit?

Erstens: Ich wünsche mir einen schnellen Austausch. Auch in kommunalen Schnittstellen. Wenn ich sage, ich möchte morgen vor meiner Kneipe ein Konzert machen und müsste dafür umbestuhlen, dann möchte ich eine Stelle haben, die schnell eine Antwort liefert, ob das so geht oder vielleicht anders oder eben nicht. Und zweitens wünsche ich mir runde Tische von Gastronomen, Clubbetreibern oder Politikern, die die Antworten auf die Frage finden: Wo will ich mit meiner Stadt langfristig hin?

In Hannover wird die Idee einer „Night Mayor“-Stelle bereits in den politischen Gremien verhandelt. Darf sich Ihr hannoversches Pendant ein paar Tipps holen?

Nicht nur das, auch mitlaufen und mir sagen, was ich besser machen kann. Wer Hannover als Stadtstruktur kennt, hat sicher auch für Osnabrück Ideen. Genau so soll der Austausch funktionieren.

Von Uwe Janssen