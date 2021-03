Nachwuchs im Welfenhaus: Ernst August und Ekaterina erwarten drittes Kind

Hannover

Im Welfenhaus steht offenbar wieder Familiennachwuchs an. Wie das Magazin „Bunte“, gewöhnlich verlässlich in Sachen „Royals“ berichtet, ist Designerin Ekaterina wieder schwanger. Aus dem Welfenhaus gab es zunächst keine offizielle Mitteilung über den Familienzuwachs. Sohn Welf August, zwei Jahre alt, und Tochter Elisabeth, drei, bekommen noch dieses Jahr ein Geschwisterchen. Junge oder Mädchen? Das ist noch nicht bekannt.

Der 37-Jährige und seine 34-jährige Frau hatten 2017 in Hannover geheiratet. Erst vor wenigen Wochen hat ein öffentlicher Streit zwischen Ernst August junior und Ernst August senior ein Schlaglicht auf das komplexe bis zerrüttete Verhältnis zwischen Sohn und Vater geworfen. Dieser hatte die in eine Stiftung überführte Marienburg in Pattensen-Schulenburg und anderes Vermögen, dass er bereits dem Sohn übertragen hatte, zurückgefordert. Die Begründung in Kurzfassung: Der Sohn habe sich als unwürdiger Erbe erwiesen. Beobachter sehen die Vorwürfe als weniger plausibel an, und der Junior weist sie mit aller noch zu wahrenden Zurückhaltung von sich.

Von HAZ