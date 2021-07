Zoo

Seit Mitte Mai leitet Nadine Neumann nun die Senioreneinrichtung Kursana Villa an der Zeppelinstraße 24 – nachdem ihr Vorgänger Klaus Nickel kurzfristig an einen anderen Standort versetzt wurde. Erfahrungen in der Leitung von Altersheimen hat die 44-Jährige: Bereits seit rund zehn Jahren ist sie als Leiterin von Senioreneinrichtungen an verschiedenen Standorten tätig. „Wegen gesundheitlicher Probleme mit meinem Rücken habe ich mich damals weiterqualifiziert: von der Wohnbereichsleitung über die Pflegedienstleitung bis hin zur Einrichtungsleitung“, erzählt Neumann.

Wollte immer ins Sozialwesen

Die gebürtige Solingerin lebt bereits seit mehr als 15 Jahren in der Region Hannover – inzwischen in Barsinghausen. Damals ist sie „der Liebe wegen“ nach Niedersachsen gekommen, wie sie sagt. Neumann hat bereits als Jugendliche gewusst, dass sie einen Beruf im Sozialwesen ausüben möchte. „Ich habe mich schon als Mädchen in Ferienfreizeiten viel um beeinträchtigte Kinder gekümmert und mich viel mit behinderten Altersgenossen beschäftigt“, erzählt sie. Bis 1999 habe sie dann eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht.

Teamgedanke und Zuverlässigkeit

Neumann ist wichtig, dass sich die Senioren, das Personal und auch die Angehörigen in der Kursana Villa im Zooviertel wohlfühlen. „Das schaffen wir nur als Team“, sagt die neue Direktorin. Der Teamgedanke und ihre Zuverlässigkeit seien ihre wichtigsten Stärken als neue Leiterin. „Ich habe das Gefühl, dass ich mit einem offenen Ohr und Zugänglichkeit am besten ein harmonische Atmosphäre erzeugen kann“, erklärt sie.

Von Laura Ebeling