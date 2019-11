Nadine Olbrich ist Hannovers erste Stollenkönigin

Hannover

Eine solche Königin hatte Hannover bislang noch nicht: In drei Durchgängen wählte am Freitag eine prominente Jury Nadine Olbrich (29) zur ersten Stollenkönigin Hannovers und Jamie-Lee Reis (15) zu ihrer Kollegin, der Stollenprinzessin. Jede der Kandidatinnen musste Quizfragen zu Hannover beantworten, einen Slogan für hannoverschen Stollen kreieren und Abendmode des Brautmodenladens „ Prom Dress“ auf dem Laufsteg zum Besten geben.

Die beiden Gewinnerinnen werden in diesem Jahr stellvertretend für die Bäckerinnung Hannover den Stollen für Hannover repräsentieren. Der prominente Garbsener TV-Bäcker Rene Oliver, bekannt aus seiner eigenen Backsendung (Vox), zeigte sich begeistert angesichts der Wahl. „Die Leute denken immer, nur in Dresden kann man Stollen backen. Wir Norddeutschen können das sehr wohl auch, dafür stehen die Gewinnerinnen.“

Saftig und mit starkem Aroma – das ist der perfekte Stollen

Was einen guten Stollen ausmacht, das war bei der Aktion in der Galeria Karstadt Kaufhof am Bahnhof ebenfalls Thema. „Hell ausgebacken, saftig und mit starkem Aroma“, so stellt sich Michael Isensee vom deutschen Brotinstitut den perfekten Stollen vor. Er ist in die Galeria Karstadt Kaufhof gekommen, um Stollen der Bäckerinnung Hannover zu prämieren.

Bäcker aus ganz Hannover hatten am Morgen ihre Stollen zu Isensee gebracht, der die weihnachtlichen Hefekuchen dann auf ihre Qualität untersuchte. Die Stollen, die in Konsistenz, Geschmack und Optik überzeugten, wurden dann mit einer Urkunde prämiert.

Video: Stollen-Experte Isensee erklärt, worauf es ankommt

Spende für das Aegidius-Haus auf der Bult

Von der Qualität norddeutscher Stollen konnten sich die Kunden an diesem Tag selbst überzeugen. Sieben Stollen von sieben Bäckereien kämpften um die Auszeichnung des besten Stollen Hannovers. Am Ende lag der Stollen von Janine Desens-Matuschak, Geschäftsführerin des Caterers „Törtchen“ knapp vorne. Der Verkauf von Backwaren und Süßigkeiten am Rande des Geschehens brachte schließlich noch 600 Euro für einen guten Zweck ein: Das Geld wird im Rahmen der Aktion „Mama ist die Beste“ dem Aegidius-Haus auf der Bult gespendet, einer Einrichtung für Kurzzeitpflege für Kinder mit Behinderung.

Von Tabea Sperl