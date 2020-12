Hannover

Die jüngste Hausbesetzung gegen Obdachlosigkeit in Hannover war Anfang Dezember innerhalb weniger Stunden geräumt worden, auf die Aktivisten warten Strafverfahren. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, der nicht minder illegal ist, aber weniger auffällig: In Hannover sollen leere Immobilien besetzt werden, ohne dass es jemand merkt. Für Menschen ohne Obdach soll so Wohnraum bereitgestellt werden. Zugleich ist es eine Kritik der Initiatoren an der Stadt, die ihrer Meinung nach zu wenig gegen Wohnungsmangel in Hannover tut, und am Leerstand auf dem Immobilienmarkt.

Stille Besetzung einer Wohnung in Hannover

Am Montagnachmittag, als es in Hannover dämmerig wurde, durfte die HAZ solch eine heimlich besetzte Wohnung begutachten. Sie liegt ziemlich innenstadtnah, befindet sich unterm Dach eines Gründerzeithauses, und warum sie nicht vermietet wird, weiß keiner im Haus genau. Möglicherweise wolle der Eigentümer das Haus verkaufen oder sanieren, es stünden mittlerweile drei Wohnungen leer, heißt es. Möglicherweise kümmere er sich aber auch einfach nicht.

Anfang Dezember war eine städtische Backsteinsiedlung in Hainholz besetzt worden. Die Polizei räumte nach wenigen Stunden. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Treiber der stillen Besetzung ist das Kiezkollektiv aus Linden, ein loser Zusammenschluss, der sonst Mieter gegen Zwangsräumungen hilft und sie berät, wenn Häuser etwa luxussaniert werden sollen. Man sei von der Hausgemeinschaft über den Leerstand informiert worden, berichtet eine 32-jährige Studentin, die sich Anna nennt. Daraufhin habe man zunächst Rücksprache mit allen Mietern im Haus gehalten, „es hat ja keinen Sinn, wenn jemand gleich die Polizei ruft“, und dann die Wohnung geöffnet.

Obdachloser ist eingezogen

Ein neues Schloss ist eingebaut. Einziehen durfte ein Obdachloser, der sich Max nennt. Der 54-Jährige ist Sohn türkischer Gastarbeiter, hat nach zwei abgebrochenen Lehren 18 Jahre lang bei der Conti in Limmer und Stöcken gearbeitet, erzählt er. Vor zwei Jahren sei er wegen eines Bandscheibenvorfalls arbeitslos geworden. Seitdem gehe es ständig bergab: eine Scheidung, derentwegen die Eigentumswohnung verkauft werden musste, keine Job-Perspektive. Er habe zwischenzeitlich unter Schnellwegen und mit einem Zelt in Parks geschlafen, sagt Max. Zuletzt kam er bei Bekannten unter.

Und jetzt diese Wohnung. Sie müsste dringend renoviert werden. An einer Wand ist die Tapete zerkratzt, die Dachfenster sind etwas undicht, aber Strom und Heizung ließen sich wieder in Betrieb nehmen. Unterstützer haben Max Möbel gebracht, bald sollen weitere Bewohner einziehen. Er weiß, dass irgendwann die Polizei kommen kann. Aber es sei „toll, wieder ein Zuhause zu haben“.

Mehr Besetzungen geplant

In Hannover stünden etliche solcher Wohnungen leer, während Menschen auf der Straße und unter Brücken schlafen müssten, sagt Anna vom Kietzkollektiv. Die stille Besetzung sei der Versuch, die Räume zu nutzen. In naher Zukunft sollten weitere Wohnungen besetzt werden.

