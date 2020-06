Groß-Buchholz

Die erste Fahrradgarage der Stadt Hannover an der Stadtbahnhaltestelle Roderbruch ist offiziell eröffnet worden. Am Endpunkt der Linie 4 bietet die abschließbare Abstellanlage auf über 70 Quadratmetern Platz für 40 Fahrräder. Interessierte können Plätze ab sofort buchen – allerdings haben Abonnenten einer Monatskarte des Verkehrsverbundes GVH Vorrecht. Einmal im Jahr werde dann die Berechtigung erneut überprüft. Vor Ort ist eine Infotafel installiert, auf der mögliche Kunden Nutzungsbedingungen und Kontaktmöglichkeiten finden.

Förderung des Radverkehrs

Schlüsselausgabe, Kontrolle der Berechtigung sowie Verkehrssicherung und Hausmeistertätigkeiten übernimmt die Firma Step, die auch die großen Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof betreibt. Der Schlüssel könne bei dem Unternehmen gegen ein Pfand von 50 Euro abgeholt werden. „Das Angebot der Bike-and-ride-Anlage an der Endhaltestelle Roderbruch ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung des Radverkehrs in der Landeshauptstadt Hannover im Sinne des Leitbildes ‚Radverkehr’“, betont Andreas Bode, Fachbereichsleiter Tiefbau der Stadt.

Anzeige

Projekt kostet 75.000 Euro

Eigentlich war die Anlage schon vor einigen Monaten fertiggestellt – die endgültige Abnahme habe sich aber verzögert. Doch nun ist das 75.000 Euro teure Projekt offiziell eröffnet worden, 55.000 Euro hat die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen übernommen. „Mit attraktiven Bike-and-ride-Anlagen an Haltestellen und Bahnhöfen möchten wir noch mehr Menschen zum Umsteigen auf Busse und Bahnen bewegen“, erklärt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling