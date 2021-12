Hannover

2022 sollen Busse und Bahnen in der Region Hannover an allen vier Adventssonnabenden kostenlos sein. Das hat die Ratspolitik in der Landeshauptstadt am Mittwoch einstimmig im Bauausschuss beschlossen – entscheiden muss allerdings die Region Hannover, die die Hoheit über den Nahverkehr hat.

Testweise hatte es vor zwei Jahren bereits einmal einen kostenlosen Nahverkehrstag in Hannover gegeben. Am Sonnabend vor dem ersten Advent im Jahr 2019 konnten die Menschen in der gesamten Region Hannover einen Tag lang Busse und Bahnen ohne Ticket nutzen. Damit sollte getestet werden, ob die Menschen zum Shoppen in der City in großer Zahl auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen – und das Auto stehen lassen würden. Am Mittwoch im Bauausschuss wurde der Versuch einstimmig als Erfolg gewertet.

Vier kostenlose Nahverkehrstage

2022 soll das darum an allen vier Adventssonnabenden wiederholt werden. Eigentlich wollte die FDP das schon für dieses Jahr erreichen – der Antrag dafür kam jedoch zu spät. Die Lösung: Der Vorstoß wurde einfach auf das kommende Jahr umdatiert und einstimmig beschlossen.

Einher ging der Beschluss mit leiser Kritik an der Regionsverwaltung, die in Hannover und dem Umland für den Nahverkehr zuständig ist. „Die Stadt wird die Region überzeugen, dass nicht alles doof ist, was zum Nahverkehr aus Hannover vorgeschlagen wird“, sagte Ratsherr Wilfried Engelke (FDP). Lars Kelich (SPD) bemängelte, dass die Regionsverwaltung den Testversuch von 2019 nie ausgewertet hat. „Es ist überhaupt nicht erkennbar, dass sie irgendwelche Schlüsse daraus gezogen hat.“

Von Karl Doeleke