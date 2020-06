Döhren-Wülfel

Es ist ein eher schmuckloser Satz in der Stellungnahme der Stadt Hannover zum Entwurf des Nahverkehrsplans 2020 der Region, der etliche Politiker des Bezirksrats Döhren-Wülfel in der jüngsten Sitzung in Rage versetzte. „Die Umsteigeanlage Waldhausen ist sowohl in die Tabelle P+R als auch in die Tabelle B+R aufzunehmen“, lautet der Wunsch der Stadtverwaltung. Gegen „ B+R“, also eine Bike-and-ride-Fahrradabstellanlage, dürften die Bezirksratspolitiker keine Einwände haben, doch der Forderung nach einer Park-and-ride-Stellfläche für Autos am Schnittpunkt von Hildesheimer, Bregenzer und Riepestraße können sie überhaupt nichts abgewinnen. „Die Stadt sollte hier keinerlei Anreize für auswärtige Autofahrer schaffen, ihre Fahrzeuge in Waldhausen zu parken“, warnte CDU-Bezirksratsfrau Stefanie Matz. Es drohe die Gefahr, dass die umliegenden Straßen mit Autos von außerhalb „geflutet“ werden.

Station soll Waldhausen-Döhren heißen

Am Schnittpunkt der S-Bahn-Linie zwischen Bismarckbahnhof und Linden sowie der Stadtbahnlinien an der Hildesheimer Straße soll – so die Absichtserklärungen von Bahn, Region und Stadt – in einigen Jahren ein neuer S-Bahnhof entstehen. Der Mittelbahnsteig parallel zu Bregenzer und Riepestraße würde eine Länge von 210 Metern haben, angebunden werden soll der S-Bahnhof an die Stadtbahnhaltestelle Döhrener Turm. Nach dem Willen der Stadt soll die neue Station Waldhausen-Döhren heißen und nicht nur nach dem Stadtteil Waldhausen benannt sein.

„Kein Raum für Park-and-ride“

Annegret Goerzig-Swierzy vom Fachbereich Planen und Stadtentwicklung war die Expertin, die dem Bezirksrat die Änderungswünsche der Stadt zum Nahverkehrsplan vorstellte. „Da gibt es doch überhaupt keinen Raum für einen Park-and-ride-Platz“, kritisierte Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner die Idee einer Abstellfläche für Autos in Waldhausen. Britta Waase ( CDU) erinnerte daran, dass die Bahnstationen an der Hildesheimer Straße dazu dienen sollen, von der S-Bahn in die Stadtbahn beziehungweise umgekehrt umzusteigen – aber nicht vom Auto in öffentliche Verkehrsmittel. Und SPD-Fraktionschef Jens Schade geißelte einen reflexartigen Automatismus vonseiten der Verwaltung, an jedem bedeutenden Umsteigepunkt gleich einen Park-and-ride-Platz bauen zu wollen.

Planerin kommt ins Schwimmen

Solche Parkplatzanlagen, da waren sich die Politiker einig, müssten eher am Stadtrand als in citynahen Wohngebieten installiert werden. Auf die Frage, wer denn überhaupt eine solche Park-and-ride-Stellfläche in Waldhausen gefordert habe, geriet Verwaltungsfachfrau Goerzig-Swierzy ins Schwimmen. Erst behauptete sie, es habe Anregungen „aus dem Stadtbezirk“ gegeben, dann sprach sie von Vorschlägen des Stadtbezirksplaners – und schließlich bekundete sie, den Ursprung dieser Idee noch ergründen zu müssen.

Busverbindung nach Döhren ?

Doch gab es auch Verbesserungsvorschläge vonseiten der Stadt, die der Bezirksrat wohlwollend zur Kenntnis nahm. So soll die Region nach dem Willen der Verwaltung prüfen, ob man entlang des Maschsee-Ostufers und der Schützenallee eine Busverbindung Richtung Döhren einrichten kann. Diese sollte dann an die bereits bestehenden Buslinien 363 und 366 Richtung Hemmingen angebunden werden. Eine Überlegung wert ist nach den Vorstellungen der kommunalen Verkehrsexperten auch eine Verlängerung der Maschseefest-Sonderlinie 267 vom Strandbad über die Brückstraße bis zur Peiner Straße. Ganz neu sind den Politikern aus Döhren-Wülfel diese Ideen nicht, tragen sie sie doch selbst schon seit Jahren zu Markte.

Absegnen mochte der Bezirksrat die Stellungnahme der Stadt zum Nahverkehrsplan 2020 schlussendlich nicht, auf Antrag der CDU wurde die Drucksache zur Beratung in die Fraktion gezogen. Die Fraktionsvorsitzende Gabriele Jakob kündigte aber bereits an, dass man in der nächsten Sitzung zum Thema Park-and-ride in Waldhausen einen Änderungsantrag einbringen werde.

