Hannover

Derzeit sind die Fahrgastzahlen in den Bussen und Bahnen im Nahverkehr coronabedingt eingebrochen, aber der Großraum Verkehr Hannover macht sich Gedanken, wie der Kundenkreis künftig erweitert werden soll. Zum Jahreswechsel kommt eine Seniorennetzkarte ins Angebot; die bestehende Jugendnetzkarte dürfen dann auch Azubis nutzen. An Berufspendler richtet sich eine Sechs-Tages-Karte. Allgemein stehen auch wieder die üblichen Tarifsteigerungen an, fallen aber mit durchschnittlich 0,7 Prozent geringer aus als in den Jahren zuvor. Zuletzt waren es 2,25 Prozent.

Netzkarte für Senioren

Rentner und Ruheständler ab einem Alter von 60 Jahren können vom 1. Januar an eine Seniorennetzkarte zum Preis von 30 Euro pro Monat im Einzelverkauf erwerben; im Jahresabo kostet sie rund 300 Euro. Sie ist im gesamten Tarifgebiet gültig und ersetzt die bisherige Monatskarte 63plus, die mehr oder weniger ein Ladenhüter ist und überwiegend von Kunden gekauft wird, die noch berufstätig sind. „Wir wollen Menschen, die ihr Berufsleben beendet haben, einen Anreiz geben, auf Fahrten mit dem eigenen Auto zu verzichten“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der für den Nahverkehr zuständigen Region.

Anzeige

Lesen Sie auch: Bus per App bestellen – Üstra und Regiobus testen neues Angebot

Weitere HAZ+ Artikel

Auszubildende können Jugendnetzkarte kaufen

Seit 2018 gibt es beim GVH die Jugendnetzkarte zum Preis von monatlich 15 Euro, ebenfalls gültig im gesamten Tarifgebiet. Bisher konnten sie Schüler sowie Teilnehmer freiwilliger Dienste nutzen, zum Jahreswechsel kommen Auszubildende hinzu. Die Idee dahinter laut Franz: „Wer in jungen Jahren den Nahverkehr nutzt, lernt die Vorteile gegenüber dem Auto zu schätzen.“

Angebot für Pendler

Weil Teilzeitbeschäftigte oder Arbeitnehmer im Homeoffice nicht jeden Tag pendeln müssen, werden für sie Monatskarten unattraktiver. Um das auszugleichen, führt der GVH eine Sechs-Tages-Karte ein, die für eine Tarifzone 29 Euro, für zwei 37 Euro und für alle drei 45 Euro kosten wird. Das ähnelt in Struktur und Motivation einem Angebot der Deutschen Bahn, das vor kurzem auf den Markt kam.

Allgemeine Preisanhebung

Weil der finanzielle Aufwand bei den Verkehrsunternehmen steigt, erhöhen sich zum Jahreswechsel auch erneut die Preise. „Es ist gelungen, die Steigerung moderat zu halten“, befindet Franz. Sie gilt auch nicht für alle Fahrscheinarten – ausgenommen sind beispielsweise Kurzstreckenticket, Kinderfahrscheine, Jugendnetzkarte und Semesterticket für Studenten. Wie sich die durchschnittlichen 0,7 Prozent auf die anderen Fahrscheine wie etwa Einzel- und Tagestickets oder Monatskarten im Einzelfall in Cent und Euro auswirken, teilt der GVH noch nicht mit. Mit dem Thema muss sich noch die Regionspolitik befassen – zunächst im Verkehrsausschuss am 23. Juni.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase