Soll die Fahrt mit Bussen und Stadtbahnen an allen Sonnabenden im Advent kostenlos sein? Können Seilbahnen genügend Menschen zur Wasserstadt Limmer und zur neuen Medizinischen Hochschule (MHH) befördern? Der Bezirksrat Mitte hat einen bunten Strauß von Ideen zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs beschlossen. Anlass ist die Stellungsnahme der Stadt Hannover zum neuen Nahverkehrskonzept der Regionsverwaltung. Dabei dürfen auch Bezirksräte sowie Ratsgremien ein Wörtchen mitreden. „Einige Vorschläge des Bezirksrats Mitte sind durchaus interessant und könnten vom Ratsbündnis aufgegriffen werden“, findet der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke ( FDP), zugleich Fraktionschef der Liberalen im Rat und Mitglied im Mehrheitsbündnis ( SPD, Grüne, FDP).

Digitale Abrechnung von Bus- und Bahnfahrten

Einer der Vorschläge, den Engelke auf Ratsebene für diskussionswürdig hält, kommt von den Grünen. Sie regen an, ein fahrscheinloses Ticketsystem für Busse und Stadtbahnen einzuführen. „Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollten digital abgerechnet werden“, schlägt Grünen-Fraktionschefin Julia Stock im Bezirksrat vor. Wer häufig Busse und Bahnen nutzt, müsse am Ende weniger zahlen. „Ermäßigungen wie Jugendnetzkarte und Seniorenticket müssten in das System eingerechnet werden“, sagt Stock.

Vorbild könnte London sein. Dort müssen Fahrgäste die sogenannte Oyster Card, eine aufladbare Plastikkarte, beim Einsteigen und Verlassen eines Busses oder einer Straßenbahn an ein Lesegerät halten. Der Fahrpreis wird vom Guthaben der Karte abgebucht. Ähnliche Systeme gibt es in Amsterdam und Paris. Bisher müssen sich Fahrgäste in Hannover vorher genau überlegen, wie oft sie innerhalb einer bestimmten Zeitspanne Busse und Bahnen nutzen, um vorab das passende Ticket zu kaufen.

Bau von Hochbahnsteig am Friederikenstift vorziehen

Eine Chance, vom Mehrheitsbündnis aufgegriffen zu werden, könnte auch eine Forderung der SPD haben. Die Sozialdemokraten im Bezirksrat verlangen, dass die Stadtbahnhaltestelle Humboldtstraße nicht erst in acht Jahren barrierefrei ausgebaut wird. „Die Haltestelle liegt direkt am Friederikenstift und wird von vielen Patienten genutzt“, sagt SPD-Fraktionschef Michael Sandow. Daher sei es sinnvoll, den Bau eines Hochbahnsteigs vorzuziehen.

Weitere Ideen, die im Bezirksrat Mitte eine Mehrheit gefunden haben:

Kostenfreie Fahrt an Sonnabenden im Advent: Die SPD lehnt sich an einen Versuch aus dem vergangenen Jahr an. Ende November hatte die Region an einem Sonnabend alle Fahrten mit Bussen und Stadtbahnen kostenlos angeboten. Ergebnis: Die City war voll, die Straßen blieben weitgehend leer, und sowohl Händler als auch Verkehrsplaner waren zufrieden. So sollte es an allen Sonnabenden in der Vorweihnachtszeit laufen, findet die SPD im Bezirksrat.

Kurzstreckentickets ausweiten: Die CDU regt an, die Reichweite von Kurzstreckentickets zu vergrößern. Statt wie bisher für nur drei Stadtbahnhaltestellen soll die vergünstigte Fahrkarte für vier Stationen gelten. Mit Bussen sollen Fahrgäste sieben statt fünf Stationen weit kommen.

Seilbahnen als Alternative: Die Grünen holen eine Idee aus der Schublade, die sie schon vor vier Jahren präsentierten: Stadt und Region sollen prüfen, ob Neubaugebiete wie die Wasserstadt Limmer nicht mit einer Seilbahn ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden werden können. Damals argumentierten die Grünen, Seilbahnen seien keine Touristenattraktion, sondern durchaus in der Lage, etliche Passagiere zu befördern – unabhängig von Staus und Ampeln. Jetzt meinen die Grünen im Bezirksrat: Auch die MHH lasse sich mit einer Seilbahn ans Verkehrsnetz anbinden.

Am Ende entscheidet die Regionsversammlung, wie die Zukunft des Nahverkehrs im Raum Hannover aussieht. Für die Seilbahn-Idee dürften die Chancen gering sei. Aber wie soll es dann laufen? Einen Bahnanschluss für die Wasserstadt Limmer hält die Regionsverwaltung für unwirtschaftlich. Unklar bleibt ebenfalls, wie Patienten und Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur neuen MHH gelangen. Gute Ideen sind also weiterhin gefragt.

