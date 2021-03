Hannover

Mit bis zu 30 Millionen Euro pro Kommune unterstützt das Bundesverkehrsministerium Konzepte für den öffentlichen Bus- und Bahnverkehr, die Kohlendioxid-Emissionen im Verkehr nachhaltig senken. Die Region Hannover will mit mehreren Projekten zum Zuge kommen und muss sich gegen viel Konkurrenz durchsetzen. „Wir schätzen, dass die Kommunen bundesweit knapp 100 Anträge stellen, das Ministerium aber nur ein gutes Dutzend davon auswählen wird“, sagt Projektleiterin Tanja Göbler. Das sind die Pläne der Region:

Die HannoverCard 50

Kunden der Deutschen Bahn kennen die BahnCard 50. Dieses Prinzip will die Region übernehmen. Ins Angebot soll eine HannoverCard 50 zum Monatspreis von 10 Euro kommen. Inhaber zahlen dann für alle Fahrscheine im Bereich des Großraum Verkehr Hannover (GVH) den halben Tarif. „Wir wollen Gelegenheitskunden besser an den Nahverkehr binden“, begründet Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, diese Idee.

Kein 365-Euro-Ticket

Das sogenannte 365-Euro-Jahresticket, das auch aus dem politischen Raum gefordert worden war, ist nicht Bestandteil der Pläne. „In anderen Städten wie etwa Bonn hat sich gezeigt, dass damit nur wenige Neukunden zu gewinnen sind“, erklärt Franz. Außerdem würde der Bund dieses Vorhaben nur mit höchstens fünf Millionen Euro fördern. Dies sei nur ein Bruchteil der für die Region zu erwartenden Aufwendungen von bis zu 80 Millionen Euro im Jahr.

Im Juni werden die ersten Sprintis in der Region unterwegs sein. Quelle: Bernd Haase

Viele Sprintis für das Umland

Im Juni wird die Region Kleinbusse in Sehnde, Springe und der Wedemark, sogenannte Sprintis, in einem Modellprojekt an den Start bringen. Sie funktionieren nach dem On-Demand-System, können also von Fahrgästen per App geordert werden und sollen dann eine Viertelstunde später diese in Haustürnähe abholen. „Das ist kundenorientierter als ein stündlich fahrender Linienbus“, sagt Franz. Weil der GVH im ländlichen Raum besser werden will, will die Region Sprinti-Projekt auf alle Städte und Gemeinden in der Tarifzone C ausweiten; das sind insgesamt 13 zwischen Neustadt im Norden, Uetze im Osten, Sarstedt im Süden und Barsinghausen im Westen. Es ist das ehrgeizigste Vorhaben im Antragspaket und kostet allein 20 Millionen Euro. Die Sprintis sollen die Linienbusse ergänzen, nicht ersetzen. „Schülerverkehr nur mit Kleinbussen etwa wäre ein Ding der Unmöglichkeit“, erklärt Franz.

Haltestellen werden zu Mobilstationen

Bahnhöfe und Stadtbahnhaltestellen war gestern, in Zukunft kommt die Mobilstation. Sie sollen mehr als nur Abstellanlagen für die Autos und Fahrräder der Pendler sein, sondern Ladestationen für E-Bikes und Mobiltelefone beinhalten, einen Fahrradverleih anbieten und auch Pop-Up-Lounges: „Warum nicht den Kunden zu Stoßzeiten in Warteräumen Kaffee anbieten?“, sagt Franz.

Noch mehr Digitalisierung

Die GVH-App soll weitere Möglichkeiten bieten – die Region denkt an personalisierbare Funktionen und an Fahrgastzählung und Angaben zur Auslastung der Fahrzeuge. „Wir glauben, dass viele auch nach dem Ende der Corona-Pandemie Wert auf Abstand legen. Wer sieht, dass ein Bus oder eine Bahn sehr voll ist, wartet vielleicht lieber auf die nächste Fahrtmöglichkeit“, erklärt Franz.

Neue Stadtbahnen und einiges mehr

Die Förderprojekte docken an das sogenannte Zehn-Punkte-Programm der Region an, das sie vor einem Jahr vorgestellt hat und von dem einiges schon in der Umsetzung ist. So wird die Üstra ihre Stadtbahnflotte um ein Drittel vergrößern, es gibt seit Jahresbeginn neue Tarifangebote wie die Netzkarte für Senioren und ein Ausbauprogramm für Bike+Ride. Demnächst beginnt die Region etwa mit dem Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof Wunstorf.

So geht es weiter

Die Region muss den kompletten Antrag mit Detailbeschreibung der Pläne inklusive genauer Kostenkalkulation sowie einem geforderten politischen Beschluss durch die Regionsversammlung im Juni einreichen. Kommt sie mit allen Plänen oder einem Teil davon an die Fördertöpfe, beginnt die Umsetzung noch vor dem Jahreswechsel und dauert dann bis Ende 2024. Und wenn nicht? „Einiges könnten wir aus eigener Kraft machen, es würde nur länger dauern“, sagt Franz. Das Projekt Sprinti beispielsweise sei aber für die Region ohne Zuschüsse nicht zu stemmen.

Von Bernd Haase