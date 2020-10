Hannover

Für Sehbehinderte ist das Fahren mit Bussen und Bahnen noch immer eine Herausforderung – trotz vieler technischer Hilfen. Die Ratsmehrheit hat jetzt auf Initiative der CDU im vertraulichen Verwaltungsausschuss beschlossen, Stadtbahnen und Busse noch sicherer für Sehbehinderte zu machen. Die Stadt Hannover solle hierzu Gespräch mit der Regionsverwaltung aufnehmen, die formal für die Üstra und ihre Busse und Bahnen zuständig ist.

Signale zum Auffinden der Türen

So schlagen SPD, CDU, Grüne und FDP vor, die Türen mit akustischen Signalen zu versehen, sodass Blinde den Einstieg leichter finden. Unfallgefahr droht auch, wenn Menschen in die Lücke zwischen Wagen und Bahnsteigkante treten. Die Ratspolitiker fordern, dass die Weiterfahrt eines Zugs in solchen Fällen automatisch blockiert werde. „Die Vorschläge sind mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband abgestimmt“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Von Andreas Schinkel