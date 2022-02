Hannover

Die im Großraum Verkehr Hannover (GVH) zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Zahl ihrer Stammkunden zu spüren bekommen. Weil Menschen im Homeoffice arbeiten, in Kurzarbeit gingen und wegen der diversen Lockdowns bezogen rund 25 Prozent weniger Kunden eine Monatskarte im Abonnement.

30.000 Abonnenten springen ab

Nach Angaben von GVH-Sprecher Tolga Otkun zählte der Verkehrsverbund Ende 2019 vor Ausbruch der Pandemie rund 121.000 Abonnenten. Mit Stand Jahresende 2021 waren es dann etwa 30.000 weniger. Der Rückgang liegt damit auf einem Niveau, den der Dachverband der deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) für seine Mitglieder im gesamten Bundesgebiet angibt.

Sechser-Tageskarte bietet Kunden mehr Flexibilität

Der GVH hatte auf den Trend reagiert, indem er Anfang vergangenen Jahres eine Sechser-Tageskarte ins Programm nahm. Das soll den Kunden, die nicht mehr jeden Tag pendeln müssen, mehr Flexibilität ermöglichen. Der Sechserpack kostet je nach Tarifzone zwischen 29 und 45 Euro und ist damit bezogen auf den Einzelfahrschein um mehr als einen Euro günstiger als die normale Tageskarte. „Das Angebot stößt auf gute Resonanz“, sagt Otkun. Heißt in Zahlen: In den ersten elf Monaten seit Einführung hat der GVH 17.200 Exemplare abgesetzt.

GVH setzt auf Verkauf über die App

Die Sechser-Tageskarte ist fast ausschließlich über die GVH-App erhältlich, auch aus dem Kundenshop auf der Internetseite wird man dorthin geleitet. Von den rund 200 Verkaufsstellen des Verkehrsverbundes in der Region bietet nur das Kundenzentrum in der Karmarschstraße in Hannover das Paket an. Diesen Umstand kritisiert ein Nahverkehrskunde aus Großburgwedel als diskriminierend und schikanös: „Wer kein Smartphone nutzt, wird von dem Angebot ausgeschlossen oder muss weite Wege in Kauf nehmen.“

Otkun weist das zurück. „Wir wollen unsere Vertriebswege vereinfachen und setzen dabei ganz bewusst auf Digitalisierung. Irgendwo müssen wir damit ja mal anfangen“, erklärt er. Das Angebot wende sich nicht zuletzt an Menschen, die häufiger im Home-Office arbeiten, und die kämen mit digitalen Angeboten zurecht. Bedarf am analogen Vertrieb besteht jedoch offensichtlich. Von den 17.200 verkauften Sechser-Packs sind laut GVH-Statistik jeweils 50 Prozent über die App und über das Kundenzentrum verkauft worden.

Von Bernd Haase